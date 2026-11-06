Google déploie Chrome 157 sur ordinateur avec 213 correctifs de sécurité. Voici où vérifier votre version et quand relancer le navigateur.

Chrome 157 corrige 213 failles : comment vérifier si votre PC ou votre Mac a reçu la mise à jour

Google a lancé le déploiement de Chrome 157 sur Windows, macOS et Linux le 3 novembre. La version stable contient 213 correctifs de sécurité, dont plusieurs classés critiques. Le déploiement est progressif. Deux ordinateurs peuvent donc afficher des versions différentes alors qu’ils utilisent tous les deux le canal stable.

Le menu qui vous donne la version réellement installée

Sur ordinateur, ouvrez le menu à trois points, puis Aide et À propos de Google Chrome. Vous pouvez aussi saisir chrome://settings/help dans la barre d’adresse. Ce panneau affiche la version et lance normalement une recherche de mise à jour. Si Chrome demande de le relancer, terminez d’abord les formulaires en cours, puis cliquez sur le bouton de redémarrage.

Le premier bulletin indique 157.0.8103.38 pour Linux et 157.0.8103.38 ou .39 pour Windows et macOS. Un numéro plus récent sur le même canal peut correspondre à une publication ultérieure. Si votre navigateur est géré par votre entreprise ou votre école, l’organisation peut imposer un canal ou une politique de mise à jour.

Pourquoi le redémarrage fait la différence

Le téléchargement peut se faire pendant que vous continuez à travailler. Si le navigateur affiche qu’un redémarrage est nécessaire, c’est cette étape qui applique la nouvelle version. Rouvrez ensuite la page À propos pour confirmer le numéro.

Google limite temporairement l’accès aux détails de certaines failles, le temps que davantage d’utilisateurs aient reçu le correctif. Le bulletin ne dit pas que les 213 failles ont été exploitées. L’action utile aujourd’hui reste de vérifier votre version et d’installer l’offre proposée par le navigateur ou par votre gestionnaire de mises à jour.