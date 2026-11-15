ChatGPT Wallet : l’agent peut préparer un achat, mais qui autorise le paiement ?

OpenAI déploie ChatGPT Wallet auprès de certains abonnés Pro américains. Le portefeuille donne au « dot », l’agent personnel proposé par OpenAI, un moyen de finaliser un achat. La transaction reste soumise à une étape distincte : l’utilisateur doit relire le panier puis autoriser le paiement.

Ce que vous vérifiez avant de payer

Les notes de lancement d’OpenAI décrivent le fonctionnement. L’agent peut rechercher un article ou préparer une réservation. Quand le panier est prêt, vous vérifiez le commerçant, les articles, le total et la carte sélectionnée. Vous autorisez ensuite le paiement par biométrie, par exemple avec Face ID ou Touch ID.

Wallet fournit un moyen de paiement de substitution. Selon OpenAI, les véritables données de la carte restent masquées à l’agent et au commerçant. Avant une réservation, lisez le montant total, les frais, les dates et les conditions d’annulation. La protection des données de carte ne change pas les conditions du marchand.

Qui peut l’activer, et la France est-elle concernée ?

Dans son annonce de lancement, OpenAI réserve ce déploiement progressif aux abonnés ChatGPT Pro majeurs situés aux États-Unis, avec une carte américaine compatible et une adresse de facturation américaine. La France ne fait pas partie de ce déploiement annoncé.

L’issue dépend aussi du commerçant. Certains sites peuvent ne pas accepter les achats effectués par un agent. Après autorisation, cherchez la page ou le courriel de confirmation du marchand et vérifiez le numéro de commande. Cette étape permet de distinguer une approbation dans ChatGPT d’un panier validé chez le vendeur.