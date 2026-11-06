ChatGPT revendique un cinquième du volume de Google : que mesure ce chiffre ?

OpenAI estime que le volume de questions de type recherche dans ChatGPT atteint environ un cinquième du volume de requêtes de Google. Adam Fry, responsable du produit grand public, l’a déclaré le 2 novembre lors d’un échange avec le journaliste Alex Kantrowitz. La comparaison donne un ordre de grandeur avancé par OpenAI. Elle ne suffit pas à établir une part de marché.

Une conversation peut contenir plusieurs recherches

Sur Google, on peut soumettre plusieurs requêtes en reformulant la même question. Dans ChatGPT, on peut demander une synthèse, préciser un critère et chercher une information récente dans le même fil. Selon ce que l’on compte, cette séquence donne une conversation, plusieurs messages ou plusieurs recherches. Fry parle de questions qui s’apparentent à une recherche. L’entretien ne donne pas de méthode complète permettant de reproduire le calcul.

Le chiffre ne dit pas combien de lecteurs arrivent sur les sites

Une recherche dans un assistant peut s’arrêter à la réponse affichée. Une autre peut mener à plusieurs pages parce que l’utilisateur veut comparer ou remonter au document d’origine. Le volume de questions et le trafic envoyé aux sites mesurent donc deux choses différentes.

L’autre chiffre annoncé par Fry aide à situer l’échelle : OpenAI dit être passé d’un milliard à 1,2 milliard d’utilisateurs actifs par semaine en deux mois. Ce total inclut les usages de ChatGPT au-delà de la recherche. Pour savoir si les utilisateurs remplacent Google, il faudrait suivre le même groupe sur les deux services et comparer des usages définis de la même façon.