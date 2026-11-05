ChatGPT peut maintenant créer des GIF animés à partir d’une image

Une mascotte qui fait signe, un dessin qui prend vie ou un produit qui tourne en boucle. Avec Images 2.6, annoncé le 4 novembre, ChatGPT peut créer des GIF animés à partir d’une idée ou d’un visuel. OpenAI annonce un accès mondial sur ordinateur, mobile et web, sur toutes les formules de ChatGPT et de Codex.

Le plus simple est de partir d’un seul mouvement

Importez une image et décrivez ce qui doit bouger. Pour animer une mascotte, par exemple, demandez-lui de lever la main et de revenir à sa pose initiale. Précisez que le cadrage et le décor doivent rester fixes. Faire coïncider la dernière pose avec la première aide à obtenir une boucle dont le raccord se remarque moins.

Si le résultat vous plaît mais qu’un détail change, demandez une retouche ciblée en rappelant les éléments à conserver. OpenAI indique que la nouvelle version a été conçue pour mieux préserver l’apparence d’un personnage ou les détails d’un produit d’une retouche à l’autre. Sur une animation destinée à être partagée, vérifiez en particulier les contours, les inscriptions et le passage de la dernière image à la première.

Un GIF se regarde en boucle, sans piste audio

Le format convient à une réaction, une démonstration très courte ou un aperçu de mouvement. Pour expliquer un geste qui se comprend mal sans son, privilégiez une vidéo. Pour les développeurs, OpenAI propose aussi deux variantes dans son API, Flare et Sunburst. Dans ChatGPT, vous pouvez commencer directement par décrire le mouvement attendu.

Annonce et exemples d’Images 2.6 chez OpenAI