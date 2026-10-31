ChatGPT durcit ses protections pour les adolescents : les changements annoncés par OpenAI

Les réponses de ChatGPT aux mineurs vont devenir plus restrictives sur certains sujets liés aux armes et à la violence. OpenAI a annoncé le 30 octobre une nouvelle série de protections, dont le déploiement doit commencer dans les prochaines semaines. Le contrôle parental et la reconnaissance des situations à risque restent deux mécanismes distincts : relier un compte familial ne signifie pas que chaque conversation sera surveillée ou signalée de la même manière.

Des restrictions supplémentaires même sans intention violente exprimée

Dans son annonce officielle, OpenAI explique vouloir limiter davantage certaines informations pratiques concernant les armes et des systèmes de sécurité lorsqu’elles pourraient faciliter des violences. Pour les utilisateurs identifiés comme mineurs, ces restrictions pourraient s’appliquer même en l’absence de signe explicite d’intention dangereuse.

Le service doit continuer à permettre de comprendre les événements, de parler de prévention et de chercher du soutien. Le changement décrit porte sur le niveau de détail et l’aide pratique fournie dans certains contextes. Il ne s’agit pas d’interdire toute discussion sur l’actualité ou les questions de sécurité.

OpenAI prépare l’interruption de certains échanges et la mise en pause de comptes

OpenAI travaille aussi sur la possibilité de mettre fin à une conversation présentant une fixation sur la violence, puis de suspendre temporairement un compte si ce comportement se répète. L’entreprise présente ces capacités comme un travail en cours. L’annonce ne permet pas de décrire un seuil public de mots ou de messages qui déclencherait systématiquement l’une de ces mesures.

L’âge estimé peut modifier les protections appliquées

La société indique renforcer son système d’estimation de l’âge à partir de plusieurs signaux d’utilisation. Une personne considérée comme mineure peut ainsi être orientée vers l’expérience protégée correspondante. En cas d’erreur, OpenAI prévoit une procédure permettant à un adulte de confirmer son âge auprès de son partenaire de vérification.

Dans une famille, commencez par regarder les protections effectivement affichées sur le compte. L’âge déclaré, l’âge estimé et la liaison avec un parent n’ont pas le même rôle. Il vaut mieux lire les informations affichées dans le service que supposer qu’une simple date de naissance couvre tous ces mécanismes.

Les alertes aux parents ont un périmètre précis

OpenAI décrit déjà certaines alertes sur les comptes liés et souhaite en ajouter lorsqu’un compte mineur est mis en pause après des discussions répétées liées à la violence. Ce projet ne donne pas aux parents une promesse de détection exhaustive. L’entreprise ne présente pas un système qui identifierait à coup sûr chaque risque avant qu’il se produise.

Le contrôle parental doit donc s’inscrire dans une discussion sur les usages : à quoi sert l’outil, quelles informations personnelles l’adolescent y confie et vers qui il peut se tourner lorsqu’une réponse le met mal à l’aise. Des protections logicielles plus fortes peuvent aider ; elles ne suffisent pas à expliquer à un jeune comment évaluer une réponse ou demander de l’aide à une personne de confiance.

Le déploiement annoncé commencera dans les prochaines semaines. Pour un compte français, il faudra donc vérifier les changements réellement reçus, puis expliquer à l’adolescent ce qu’ils font. Une protection annoncée et une option active dans son compte ne se confondent pas.