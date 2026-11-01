ChatGPT ajoute le changement de compte sur iPhone et Android : ce qui reste séparé

Passer de son ChatGPT personnel à son compte professionnel devient plus simple sur téléphone. OpenAI déploie le changement de compte dans ses applications iOS et Android : on peut garder deux comptes connectés et choisir celui que l’on utilise, sans se déconnecter à chaque passage.

Illustration originale : logo ChatGPT sur un smartphone, distinct de l’interface du sélecteur de comptes.

Deux connexions conservées, un seul compte actif

L’annonce figure dans les notes de version d’OpenAI du 30 octobre. Elle décrit une distribution progressive. L’absence du bouton sur votre téléphone ne signifie donc pas forcément qu’il y a un problème avec votre abonnement.

Le chemin indiqué passe par les réglages de l’application, puis « Switch account ». Vous pouvez y ajouter le second compte et basculer vers lui. Deux sessions peuvent rester ouvertes, mais une seule est active à un instant donné.

Les conversations et les abonnements ne sont pas mélangés

Selon le guide officiel du sélecteur de comptes, chacun conserve ses discussions, sa mémoire, ses fichiers, ses réglages et sa facturation. Le changement de compte ne transfère aucun de ces éléments.

Voilà le point à vérifier avant de commencer une tâche : le compte sélectionné est-il le bon ? Une connexion personnelle et une connexion gérée par l’employeur peuvent apparaître sur le même téléphone, sans avoir les mêmes règles de gestion des données. Le sélecteur facilite le passage entre les deux ; il ne dispense pas de choisir où envoyer un document professionnel.

Un abonnement payé reste lié au compte qui le possède

Si les fonctions attendues semblent manquer après la bascule, contrôlez d’abord le compte affiché. Acheter un abonnement sur l’autre compte constitue un achat distinct. Mieux vaut retrouver celui qui possède déjà la formule payante que souscrire une seconde fois par erreur.

Une notification peut aussi vous faire changer de compte

OpenAI précise que les deux comptes peuvent recevoir des notifications, selon leurs réglages et les autorisations du téléphone. Ouvrir une notification destinée à l’autre compte bascule vers celui-ci.

Ce comportement mérite une attention particulière lorsque l’on enchaîne les usages. Après avoir consulté une notification professionnelle, vérifiez le compte actif avant de lancer une conversation personnelle. Le nom du compte affiché mérite donc un dernier regard, surtout avant de joindre un fichier.