Cette manette Switch 2 a son propre écran pour régler les commandes

Sur la GameSir Nova Vision, un écran de 0,96 pouce affiche les réglages directement sur la manette. C’est son principal argument si vous alternez entre plusieurs jeux sur Switch 2 et voulez retrouver la configuration choisie sans ressortir le téléphone. GameSir a ouvert les précommandes le 5 novembre et annonce des expéditions dans le courant du mois.

Ce que l’écran peut vous éviter

Le LCD permet de consulter les configurations et de modifier des paramètres depuis la manette. Il se personnalise aussi avec un fond d’écran. Pour retoucher plus précisément l’attribution des boutons, la courbe de réponse des sticks ou le micrologiciel, GameSir renvoie vers son application mobile ou GameSir Connect sur ordinateur. L’écran rend donc le réglage courant plus accessible, avec des outils séparés pour aller plus loin.

Le changement le plus tangible se trouve sous les doigts

La résistance des sticks se règle entre 30 et 80 grammes-force. C’est la force à exercer pour les déplacer. Un stick plus ferme aide à sentir l’amplitude du mouvement, tandis qu’un réglage léger demande moins d’effort. Les gâchettes proposent deux comportements. La course progressive sert par exemple à doser un freinage. La butée courte privilégie un déclenchement rapide, lorsque le jeu et la plateforme gèrent le mode utilisé.

Le fabricant annonce la compatibilité avec la Switch et la Switch 2, ainsi qu’avec PC et mobile. Pour comparer avec votre manette actuelle, partez de vos besoins précis, notamment le gyroscope ou les boutons arrière, et vérifiez les fonctions disponibles dans le mode de connexion voulu. Le prix de 54,99 dollars affiché sur la page de précommande n’établit pas le total livré en France. Vérifiez le montant en euros, la livraison et si la station de charge est incluse dans le panier sélectionné.