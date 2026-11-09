Cowboy Space veut conserver l’étage supérieur de Big Iron en orbite pour des calculs IA. Le projet vise un premier vol en 2028 et doit encore faire ses preuves.

Cette fusée de 86 mètres pourrait devenir un centre de données après son lancement

Habituellement, une fusée transporte sa charge puis s’en sépare. Cowboy Space propose de conserver son étage supérieur en orbite pour qu’il devienne lui-même un centre de données consacré aux calculs d’intelligence artificielle. La fusée Big Iron serait ainsi à la fois le moyen de transport et une partie de l’infrastructure informatique.

Le projet est spectaculaire, mais son statut doit rester clair : Big Iron n’a pas encore effectué ce vol. L’entreprise américaine l’a présenté le 26 octobre et vise un premier lancement en 2028. Il s’agit d’objectifs de conception, pas de capacités déjà démontrées dans l’espace.

Pourquoi conserver un morceau de fusée en orbite ?

Dans son annonce officielle, Cowboy Space décrit un lanceur en acier inoxydable de 86 mètres de haut, utilisant de l’oxygène liquide et du méthane. Le premier étage serait récupérable ; l’étage supérieur resterait en orbite avec les équipements informatiques.

L’idée consiste à attribuer plusieurs rôles aux mêmes éléments. La structure extérieure servirait ensuite de radiateur. D’autres dispositifs participeraient au refroidissement ou au déploiement. Le gain recherché tient à cette mutualisation : éviter de transporter séparément du matériel qui pourrait être intégré dès le départ.

Une fois déployé, l’ensemble atteindrait environ 132 sur 73 mètres, selon les objectifs de l’entreprise. C’est la surface occupée par le dispositif orbital, et non la taille d’une salle de serveurs fermée comme on en construit sur Terre.

Dans le vide, refroidir ne consiste pas à ouvrir une fenêtre

Un processeur transforme une partie de l’énergie qu’il consomme en chaleur. Dans un ordinateur terrestre, cette chaleur passe notamment vers un radiateur, puis vers l’air déplacé par des ventilateurs. En orbite, il n’y a pas d’air extérieur pour reproduire cette dernière étape.

Les radiateurs doivent donc évacuer la chaleur par rayonnement. Le froid de l’espace ne supprime pas le problème du refroidissement. Il impose une autre manière de le résoudre, avec des surfaces, des circuits et une orientation adaptés. Les grands éléments déployés ne sont donc pas un accessoire visuel du projet : ils répondent à une contrainte centrale.

L’alimentation pose une autre question. Cowboy Space veut utiliser des panneaux solaires sur une orbite permettant de recueillir la lumière presque continuellement, afin de limiter le recours à une infrastructure électrique terrestre pour ces calculs.

Un mégawatt par unité, mais encore beaucoup d’étapes à franchir

L’ambition annoncée pour la constellation Stampede atteint jusqu’à 20 000 satellites, chacun conçu autour d’une puissance d’un mégawatt. Ce sont les dimensions envisagées à terme, pas le nombre de machines déjà en service.

Entre une architecture présentée et un réseau exploité commercialement, plusieurs démonstrations restent nécessaires : lancer les équipements, déployer les structures, alimenter les processeurs, stabiliser leur température et transmettre les données avec une fiabilité suffisante.

Le problème ne se limite pas à faire fonctionner un serveur quelques instants. Un centre de données doit produire un service suivi ; une intervention physique y serait autrement plus compliquée que le remplacement d’une pièce dans un bâtiment.

Pour juger les prochaines annonces, les étapes utiles seront donc les essais réellement accomplis, puis les résultats en vol. La date 2028 indique aujourd’hui le rendez-vous visé par Cowboy Space. Elle ne permet pas de considérer la fusée ou ses serveurs comme déjà opérationnels.