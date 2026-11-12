Cette caméra Eufy suit les mouvements avec son projecteur et peut déclencher une sirène de 105 dB

Une caméra extérieure peut vous envoyer une alerte quand quelqu’un traverse votre allée. La TrackLight Cam S1 d’Anker Eufy peut aussi orienter son faisceau vers la personne détectée et suivre son déplacement. Le fabricant annonce une portée maximale de 12 mètres et propose un mode de dissuasion qui combine le projecteur et une sirène de 105 dB. Le modèle est référencé aux États-Unis et en Allemagne. Au 12 novembre, nous n’avons pas pu confirmer sa mise en vente en France.

Un projecteur qui suit la personne détectée

La tête motorisée tourne avec le sujet. Le faisceau se resserre à distance et s’élargit quand la personne se rapproche. Eufy indique que la détection repose sur deux radars, qui couvrent un secteur de 180 degrés jusqu’à 12 mètres. L’application permet de définir jusqu’à trois zones de surveillance. Pour une allée, l’intérêt est de concentrer la détection sur le passage qui vous intéresse et de limiter les alertes inutiles.

La sirène est liée au mode de dissuasion. C’est un point à vérifier au réglage si vous souhaitez surtout être averti sur votre téléphone. Eufy prévoit aussi un éclairage d’accueil qui peut s’activer lorsqu’un smartphone enregistré est reconnu. Le projecteur de suivi s’allume à la détection et sa durée suit celle de l’enregistrement, dans la limite de 120 secondes par déclenchement selon le fabricant.

Ce qu’il faut prévoir pour enregistrer les vidéos

La caméra filme en 4K et propose une vision nocturne en couleurs. Pour conserver les enregistrements localement, il faut ajouter une carte microSD ou relier la caméra à une base Eufy compatible. La microSD n’est pas fournie. Pour une installation Apple Home, Eufy précise qu’une HomeBase 3 est nécessaire.

La batterie de 15 000 mAh est associée à un panneau solaire de 5,5 W. Avant de fixer la caméra, regardez où vous pourrez placer le panneau : la quantité de soleil et la fréquence des déclenchements influencent la recharge. Un branchement permanent en USB-C est également possible.

Quel prix et quelle disponibilité en France ?

Le lancement américain a été rapporté à 299,99 dollars. La boutique allemande d’Anker affiche 299 €. Ces tarifs concernent les marchés cités. Au moment de publier, la mise en vente et le prix français restent à confirmer. Si vous voyez une offre d’import, vérifiez le pays de livraison et les conditions de garantie avant de vous appuyer sur le tarif allemand.

Visuel : Anker Eufy.