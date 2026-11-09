Cet écran tactile passe en machine : après 50 lavages, la manche fonctionne encore

Des chercheurs ont intégré l’affichage et le toucher dans des fibres textiles. Leur prototype résiste au lavage, mais ne remplace pas encore un smartphone.

La manche affiche une image, réagit au doigt puis passe en machine. Des chercheurs de l’Université nationale de Singapour ont conçu un écran tactile directement intégré aux fibres d’un vêtement. Lors de leurs essais, la lumière et la réponse au toucher sont restées presque inchangées après 50 lavages avec du détergent.

Il ne s’agit pas d’une montre attachée au poignet ni d’un écran rigide caché sous le tissu. Le prototype fait de la manche elle-même une interface. Présenté par l’université le 22 octobre, après une publication scientifique le 21 octobre, il reste un travail de recherche : aucun calendrier de commercialisation n’est annoncé dans cette présentation.

Un écran construit avec des fils, pas avec une plaque

Le principe consiste à faire circuler de petits composants électroniques le long d’une fibre, puis à réunir ces fibres dans un vêtement. Elles remplissent deux fonctions : produire des points lumineux et détecter les pressions. L’équipe de Tural Khudiyev à la NUS a assemblé 54 fibres portant chacune 96 LED pour obtenir son écran.

Le résultat mesure 168 sur 105 mm et affiche 96 × 54 pixels. Il faut lire ces chiffres pour ce qu’ils sont : une preuve de fonctionnement, pas la finesse d’affichage d’un smartphone. L’enjeu n’est pas de regarder un film haute définition sur sa manche, mais de montrer qu’un textile peut afficher des informations et recevoir une commande sans devenir une plaque rigide.

Cette différence compte dans l’usage. Une information simple — une direction, une valeur ou un bouton — n’exige pas la définition d’un téléphone. Elle doit surtout rester compréhensible au premier regard.

Le lavage était un obstacle aussi important que l’image

Un vêtement se plie, frotte et se lave. Une démonstration qui fonctionnerait seulement posée sur une table ne suffirait donc pas. Les chercheurs ont soumis leur système aux 50 lavages annoncés, ainsi qu’à 1 000 flexions autour d’un rayon de 5 mm. Ils rapportent aussi une respirabilité comparable à celle de textiles courants.

Ces essais sont encourageants, sans garantir pour autant la durée de vie d’un futur produit acheté en magasin. Ils décrivent les conditions éprouvées en laboratoire. On ne peut pas en déduire que n’importe quel vêtement équipé de cette technologie supporterait tous les programmes, essorages ou usages quotidiens.

Ce qu’une manche connectée pourrait apporter

Dans ce projet, les fibres ne servent pas seulement à afficher. D’autres éléments assurent la captation du son et de mouvements ou la mesure de température. L’ensemble permet de démontrer des interactions simples avec des informations et des appareils numériques.

Consulter une indication directement sur le vêtement, sans sortir un téléphone.

Déclencher une commande en pressant le tissu.

Afficher une mesure près de la personne qui la porte, plutôt que sur un appareil séparé.

Ce sont des possibilités du concept, pas une liste de fonctions disponibles dans un produit commercial. Pour devenir utile au quotidien, un vêtement de ce type devra aussi répondre à des questions très concrètes : alimentation, confort, entretien, réparabilité et simplicité de commande.

La résolution montre également le chemin à parcourir. Lire beaucoup de texte ou reproduire les menus d’un smartphone n’aurait guère de sens sur cette définition. L’intérêt paraît plutôt être une interface courte, visible et adaptée au geste : quelques informations au bon endroit, avec le tissu qui reste un tissu.