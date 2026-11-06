Ces écouteurs Motorola traduisent une conversation en direct, à condition d’avoir le bon téléphone

Motorola annonce des écouteurs capables de traduire les conversations en face à face. La compatibilité dépend du téléphone, de la langue et du pays.

Porter des écouteurs capables de traduire une conversation peut être pratique en voyage. Avec les Moto Buds 2 Ultra, aussi présentés sous le nom de Moto Buds Ultra 27, Motorola impose toutefois une condition dès le départ. Il faut un téléphone Motorola doté de l’application de traduction intégrée. La présence du Bluetooth ou de l’application Moto Buds ne suffit pas à établir la compatibilité.

Ce qu’il faut vérifier avant de commander

Dans son annonce du 5 novembre, Motorola présente la traduction en direct pour des conversations en face à face. Les personnes qui comptent utiliser cette fonction doivent vérifier trois éléments ensemble : le modèle du téléphone, les deux langues de la conversation et le pays d’utilisation. Motorola précise que certaines langues manqueront au lancement. Le communiqué mondial ne donne pas de date précise pour la France ni de liste qui permettrait d’y confirmer le français.

L’application Moto Buds, qui sert à gérer les réglages des écouteurs, est proposée sur Android et iPhone. La traduction repose, elle, sur l’application de traduction du téléphone Motorola. Si vous envisagez de passer d’un appareil à un autre, c’est le second point qu’il faut vérifier avant l’achat.

Le reste de la fiche peut aussi faire la différence

Motorola annonce une réduction active du bruit Bose QuietControl, deux types de transducteurs par écouteur et trois microphones par côté. La marque promet jusqu’à 8 heures d’écoute sur une charge et 37 heures en comptant les recharges du boîtier, dans ses conditions de mesure. Ces chiffres décrivent l’écoute et ne donnent pas l’autonomie en traduction continue.

Le prix de départ annoncé est de 199 €, avec un déploiement prévu dans certains pays européens au cours des prochaines semaines. Si c’est la traduction qui motive votre achat, attendez la fiche française ou la liste locale des appareils et langues compatibles. Vous saurez ainsi si la fonction couvre votre usage, par exemple le français et l’italien pour un séjour en Italie.