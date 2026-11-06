La Ferté-en-Brique se tient les 7 et 8 novembre à La Ferté-Macé, avec des créations originales et des activités de construction.

Ce week-end, des passionnés exposent leurs créations LEGO dans l’Orne : où et quand les voir ?

Ce week-end, les constructions LEGO quittent les étagères de leurs créateurs pour la salle Guy-Rossolini de La Ferté-Macé, dans l’Orne. L’exposition La Ferté-en-Brique se tient les samedi 7 et dimanche 8 novembre, de 10 h à 19 h. L’association Indépendance Brick y annonce des modèles originaux et des univers recréés en briques.

Ce qu’on pourra faire sur place

L’office de tourisme annonce des constructions à observer ainsi que des activités autour des briques. C’est l’occasion de discuter avec les exposants de la façon dont ils assemblent de grands décors. Si vous venez avec un enfant qui veut surtout manipuler les pièces, renseignez-vous sur place à propos des animations et de leurs horaires. La fiche ne donne pas de programme détaillé par créneau.

Horaires, adresse et entrée

Rendez-vous boulevard André-Hamonic, salle Guy-Rossolini, 61600 La Ferté-Macé. La fiche de l’office de tourisme affiche une entrée adulte à 3 € et la gratuité pour les moins de 6 ans. L’affichage du tarif pour les 6 à 12 ans est ambigu sur la fiche. L’organisateur peut le confirmer au 06 28 45 27 30 avant votre déplacement.