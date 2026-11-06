Ce robot du MIT compare plusieurs images pour corriger sa mémoire

Vue de loin, une cheminée grise peut passer pour un écureuil sur un toit. Dans le système de mémoire étudié au MIT, une erreur de ce genre pouvait rester inscrite sur la carte après le passage du robot. Le 5 novembre, l’institut a présenté UQ-DAAAM, une méthode qui repère les descriptions douteuses et cherche à les corriger à partir d’autres images du même objet.

Quand deux points de vue se contredisent

Le robot construit une carte 3D à partir des images prises par ses caméras. Un modèle de vision et de langage décrit les objets. Le système combine ensuite deux indices pour évaluer une description : la confiance du modèle dans les mots qu’il a choisis et la cohérence de ce qu’il a décrit depuis plusieurs angles.

Si les indices signalent une forte incertitude, il choisit d’autres vues parmi les images déjà collectées. Dans l’exemple de la cheminée, une vue où de la fumée est visible peut lever l’ambiguïté. Un modèle de langage utilise alors ces descriptions pour réviser l’entrée enregistrée.

Démonstration du système UQ-DAAAM. Vidéo : MIT SPARK Lab.

Ce que le test a montré

Le MIT rapporte qu’environ 92 % des objets ambigus de son évaluation ont été clarifiés en exploitant deux descriptions supplémentaires par objet. Le système a aussi mieux répondu aux questions sur les objets observés, leur position et le moment où ils avaient été vus.

Le résultat concerne les conditions de cette recherche. L’équipe étudie encore comment exploiter l’incertitude pour décider quelles zones le robot devrait revisiter. Choisir une meilleure image déjà enregistrée et savoir où retourner en prendre une nouvelle restent deux étapes distinctes.

Voir la démonstration publiée par le MIT le 5 novembre. Le préprint de Harry Zhang, Nicolas Gorlo et Luca Carlone date de juin et détaille la méthode.

Image : illustration.