Ce dojo LEGO NINJAGO de 3 495 pièces cache des pièges sous ses étages

Le toit du dojo ninja d’Ivo n’est que le début. Dans cette boîte NINJAGO de 3 495 pièces, on peut enlever les étages pour accéder aux salles et déclencher les mécanismes de combat. LEGO ouvre les précommandes le 6 novembre. En France, le set 71888 est affiché à 279,99 €, avec des expéditions annoncées à partir du 1er janvier 2027.

Le dojo se démonte étage par étage

On peut faire entrer les minifigurines par les portes coulissantes, puis soulever un niveau pour accéder aux salles. La fiche et la galerie de LEGO France montrent un décor pensé pour mettre en scène un combat. Des pièces peuvent tomber et des lanternes élémentaires sont cachées dans le bâtiment. La moto se fixe à côté de la façade sur des briques transparentes, comme si elle était en vol.

La boîte contient 12 minifigurines, dont maître Ivo, maître Zane et l’empereur Oni. Le dojo reprend des lieux et personnages de NINJAGO Legends Embers + Ashes. Pour un amateur de la série, les salles et les figurines donnent de quoi refaire une scène. Pour quelqu’un qui découvre la gamme, les étages amovibles sont le principal intérêt du bâtiment une fois construit.

Mesurez l’étagère avant de précommander

Comptez 40 cm de largeur, 26 cm de profondeur et plus de 37 cm de hauteur. Si vous comptez poser le modèle dans une niche, ajoutez de la marge au-dessus pour retirer les niveaux et de la place à côté pour les déposer. C’est surtout ce dégagement qui fera la différence entre une maquette qu’on regarde et un dojo qu’on peut encore ouvrir.

LEGO indique un âge conseillé de 14 ans et propose des instructions en 3D dans LEGO Builder. La boutique française affiche une expédition à partir du 1er janvier, pas une livraison à cette date. Si vous cherchez un cadeau à mettre sous le sapin cette année, cette boîte arrivera après les fêtes selon le calendrier annoncé.