Ce clavier n’a que quatre touches : Keychron veut simplifier vos échanges avec l’IA

Un clavier de quatre touches pour travailler avec une IA : Keychron pousse très loin l’idée du raccourci spécialisé. Son F4 HE 8K Vibe Coding Keypad vise les gestes répétés pendant une session assistée : envoyer une demande, lancer une dictée ou valider une modification.

Ce petit pavé se branche en USB-C. Il ne remplace pas un clavier complet et ne fait pas fonctionner une intelligence artificielle à l’intérieur du boîtier.

Quatre commandes au lieu de chercher dans les menus

Keychron présente des raccourcis configurables, notamment pour accepter ou refuser une proposition. Le principe : attribuer à chaque touche une action fréquente, puis l’exécuter sans quitter son travail pour retrouver le bon bouton.

L’intérêt dépend surtout de vos habitudes. Si vous répétez les mêmes commandes dans un éditeur, les réunir sur un petit pavé peut être pratique. Si vous utilisez ponctuellement un chatbot, les raccourcis du clavier principal restent une solution à examiner avant d’ajouter un accessoire.

Il n’y a pas de microphone intégré. Une touche peut déclencher une fonction de dictée, mais la capture de la voix dépend toujours du microphone et du logiciel utilisés sur l’ordinateur. Le mot « IA » ne transforme pas ce pavé en assistant autonome.

La configuration est encore en bêta

Le Launcher web de Keychron est annoncé compatible avec Chrome, Edge et Opera. Sa version officielle est prévue pour le 9 novembre ; au 7 novembre, l’outil de configuration reste en bêta. Il faut donc distinguer l’accessoire de la disponibilité finale du logiciel qui permet de le régler.

Le tarif affiché sur la boutique internationale est de 34,99 dollars. Ce n’est pas un prix français livré : transport, taxes éventuelles et conditions de vente doivent être examinés séparément. Pour juger de l’utilité du produit, le premier critère reste la liste de commandes que vous voulez réellement lui confier.