Ce bateau LEGO de 1 529 pièces fait bouger ses rames quand on le pousse

Posez le bateau sur une table et poussez-le. Ses rames vont d’avant en arrière à mesure qu’il avance. C’est le détail qui distingue Le voyage de la Fête du Printemps, un set de 1 529 pièces conçu pour le Nouvel An lunaire. Sur sa boutique française, LEGO affiche la boîte à 99,99 €, avec des expéditions prévues à partir du 1er janvier 2027.

Le bateau a aussi une cuisine sous le toit

Le mouvement des rames se déclenche quand on pousse le bateau. La voile et le gouvernail, eux, s’orientent à la main. Une fois à quai, le toit et un côté de la coque se retirent pour accéder à la cuisine et installer le dîner de famille. À l’étage, un compartiment abrite des pièces et des enveloppes rouges.

Les sept minifigurines donnent du sens à ces pièces. Six représentent trois générations d’une même famille. La septième célèbre l’année de la Chèvre.

Prévoyez 36 cm de long et un peu de place pour ouvrir la coque

Le bateau mesure plus de 30 cm de haut, 36 cm de long et 26 cm de large. Si vous comptez le poser sur une étagère, mesurez aussi le dégagement au-dessus et sur le côté pour pouvoir retirer les panneaux.

La boîte est conseillée à partir de 9 ans. Dans l’application LEGO Builder, le mode Construire ensemble répartit le montage entre plusieurs personnes. Chacun suit ses étapes sur son appareil, puis les sous-ensembles se rejoignent. La référence à chercher est 80123.