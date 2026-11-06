Cartes Pokémon Règne Delta : que contient le coffret avec Kyogre ?

L’extension Méga-Évolution – Règne Delta du JCC Pokémon est sortie le 6 novembre. Si vous cherchez la carte brillante de Kyogre qui accompagne la sortie, repérez le Coffret Dresseur d’élite. Cette carte promotionnelle est incluse dans la boîte, à côté des boosters.

Neuf boosters et une carte Kyogre garantie

Le coffret réunit neuf boosters Règne Delta et une carte promo brillante de Kyogre avec une illustration pleine carte. Le contenu des boosters reste aléatoire. La boîte fournit aussi 65 protège-cartes, 40 cartes Énergie, des dés et un guide de l’extension, qui compte plus de 135 cartes d’après Pokémon.

Six boosters, 36 boosters ou un deck prêt à jouer ?

Le lot de six boosters s’adresse à ceux qui veulent surtout ouvrir des cartes. Le présentoir en regroupe 36. La promo Kyogre du coffret Élite ne figure pas parmi les éléments garantis de ces deux produits.

Pour jouer dès l’ouverture, le Boîtier Stratégies et Combats contient un deck de 40 cartes prêt à l’emploi et quatre boosters. Le deck contient une carte promo brillante parmi quatre possibles. C’est le format à privilégier si vous voulez faire une partie sans composer votre jeu à partir de vos tirages.

Pokémon France indique le 6 novembre 2026 pour l’extension et le quatrième trimestre 2026 pour chacun de ces quatre formats. Le Boîtier Stratégies et Combats avait déjà une date distincte pour les avant-premières : les boutiques Play! Pokémon participantes pouvaient le proposer dès le 24 octobre. Si vous cherchez le coffret Kyogre ce week-end, vérifiez le stock sous son nom complet auprès de la boutique.

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