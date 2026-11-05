BuWizz 4.0 Ultra associe batterie, commande Bluetooth et stabilisation dans un petit boîtier compatible avec des modèles LEGO. Le projet passe par Kickstarter.

Cette brique rend vos LEGO télécommandés : BuWizz ajoute un gyroscope et des éclairages

Construire une voiture en LEGO et réussir à la garder en ligne droite sont deux défis différents. BuWizz 4.0 Ultra ajoute un gyroscope programmable à sa brique de commande pour aider les modèles motorisés à conserver leur trajectoire. Le fabricant a présenté cette nouvelle génération le 4 novembre, dix ans après sa première campagne de financement.

Le principe reste de réunir une batterie rechargeable, un récepteur et une commande Bluetooth. On relie des moteurs compatibles au boîtier, puis on pilote la construction avec l’application BuWizz. C’est un accessoire tiers destiné aux constructions LEGO, et non un nouveau produit de LEGO lui-même.

Corriger la trajectoire et animer les lumières

Dans le communiqué du fabricant reproduit par Brickset, le gyroscope est présenté comme une aide pour maintenir une ligne ou une courbe régulière. Cela ne transforme pas un modèle en véhicule autonome : les effets dépendront de sa construction et de la configuration des commandes.

Quatre sorties pour fibres optiques avec LED intégrées permettent aussi de programmer des phares, des feux de freinage ou des clignotants. L’intérêt est de réduire les boîtiers et les fils à dissimuler, particulièrement dans une petite voiture ou une locomotive.

La batterie est annoncée remplaçable, et la recharge passe par USB-C. Pouvoir changer un accumulateur usé compte pour un accessoire que l’on peut déplacer d’une construction à une autre au fil des années.

Un financement à examiner avant de commander

BuWizz renvoie vers une campagne Kickstarter pour la version 4.0 Ultra. Le prix public envisagé dans son communiqué est de 229 euros ; il ne constitue pas un tarif de contribution ni un prix livré en France vérifié.

Avant de participer, les points décisifs sont la compatibilité des moteurs, le contenu de la contrepartie et la date estimée d’expédition. Une campagne finance un projet avec un calendrier annoncé ; elle n’équivaut pas à acheter une boîte disponible immédiatement en magasin.

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