Bouygues Telecom arrive dans ChatGPT, même avec un compte gratuit

Bouygues Telecom lance une application dans ChatGPT pour explorer ses offres et choisir un téléphone. L’achat se termine sur le site de l’opérateur.

Choisir un forfait en discutant avec ChatGPT : Bouygues Telecom annonce ce 3 novembre une application qui permet d’explorer ses offres sans quitter l’assistant. Elle est accessible y compris avec un compte ChatGPT gratuit.

L’intégration rapproche surtout la recherche d’une offre et le début du parcours d’achat. Avec une limite importante : on entre dans le catalogue de Bouygues Telecom, pas dans un comparateur de tous les opérateurs.

Du choix du forfait au panier de commande

Dans son annonce officielle, l’opérateur décrit plusieurs usages : comparer ses offres fixes et mobiles, vérifier l’éligibilité d’un logement et sélectionner un smartphone, sa capacité ou sa couleur. Les possibilités de financement font aussi partie du parcours annoncé.

Les informations sont reliées aux systèmes de l’opérateur par des interfaces techniques, plutôt qu’à une simple page descriptive. Pour trouver cette intégration, Bouygues indique de rechercher son nom dans le catalogue d’applications de ChatGPT. Les échanges peuvent aussi passer par la voix.

La commande, elle, se finalise chez Bouygues Telecom. Le parcours prévoit une redirection vers son site et le panier correspondant.

Un nouveau point d’entrée, avec les mêmes vérifications avant de signer

Pour un lecteur qui connaît mal les différences entre enveloppes de données, accès fixe et financement d’un téléphone, une conversation peut rendre l’exploration plus simple. Il faudra néanmoins regarder la proposition commerciale finale avec autant d’attention qu’après une recherche classique.

Comparer le tarif de départ et celui qui s’applique ensuite, lorsqu’ils diffèrent.

Vérifier la durée d’engagement, les frais de mise en service et les services inclus.

Distinguer le prix du forfait de celui du téléphone et de son éventuel financement.

Ce sont ces conditions, davantage que la façon d’arriver au panier, qui déterminent le coût réel de l’offre. Notre guide sur les coûts à surveiller lors de la souscription d’un forfait détaille les points à relire.

L’intérêt de cette arrivée dans ChatGPT est donc concret : pouvoir préciser son besoin avant de passer commande. Pour savoir si le résultat est compétitif, une comparaison avec les offres extérieures au catalogue reste nécessaire.