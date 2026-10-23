Bruxelles examine aussi la publicité dans les résultats de recherche. Pour les voyageurs, les demandes urgentes de paiement restent le piège à surveiller.

Booking.com visé par une enquête européenne sur les arnaques et les fausses annonces

Votre hôtel, vos dates de séjour, votre nom : un message peut reprendre des informations exactes et conduire malgré tout à un faux paiement. Ce risque fait partie de la procédure ouverte par la Commission européenne contre Booking.com. Annoncée le 21 octobre, l’enquête examine les protections de la plateforme contre plusieurs formes de fraude.

Bruxelles cherche à déterminer si les risques ont été correctement évalués et réduits au regard du règlement sur les services numériques, le DSA. La procédure ne préjuge pas d’un manquement. Elle ne constitue pas non plus l’annonce d’une nouvelle fuite touchant l’ensemble des voyageurs.

Fausses annonces, phishing et publicité : les trois volets de l’enquête

La présentation officielle de la Commission distingue les annonces frauduleuses ou non conformes, les tentatives de phishing exploitant des données de réservation et de clients, et la transparence des annonces dont les fournisseurs paient pour améliorer le classement.

Ce dernier point concerne la lecture des résultats : un hébergement mieux placé parce qu’il a payé doit pouvoir être reconnu comme une publicité selon les obligations examinées. Il s’agit d’une question différente de l’authenticité de l’établissement. Une annonce sponsorisée n’est pas, par nature, une fausse annonce.

L’ouverture de la procédure est datée du 21 octobre. La page de la Commission a été actualisée le lendemain, sans y annoncer de sanction. L’étape qui commence consiste à examiner les pratiques de la plateforme et les éventuels manquements, avant de tirer une conclusion sur leur conformité.

Vérifiez le paiement depuis votre réservation, pas depuis le lien reçu

Le piège tient à la crédibilité du contexte. Une demande peut reprendre des détails exacts, annoncer un paiement refusé puis menacer d’annuler le séjour si vous ne fournissez pas rapidement vos coordonnées bancaires. La précision du message pousse à croire que son expéditeur dispose nécessairement d’un accès légitime.

Dans ses conseils contre les arnaques hôtelières, Booking décrit justement les faux messages prétendant qu’un paiement a échoué ou qu’une réservation reste incomplète. La plateforme recommande de retrouver les coordonnées de contact par les canaux officiels plutôt que d’utiliser celles d’un message suspect.

En pratique, ouvrez vous-même l’application ou le site connu, retrouvez votre réservation et vérifiez les conditions de paiement. Si une demande paraît inhabituelle, contactez l’assistance ou l’établissement par un numéro retrouvé indépendamment. L’urgence imposée par le message ne doit pas remplacer la vérification.

Ces précautions restent utiles quelle que soit l’issue de la procédure européenne. Elles permettent de séparer deux décisions : faire confiance à une plateforme pour réserver un séjour, puis vérifier une nouvelle demande financière reçue après la réservation. L’une ne valide pas automatiquement l’autre.