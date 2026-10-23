Quad9 annonce son départ de France : vérifiez vos DNS avant le 24 novembre

Le conflit avec beIN débouche sur le retrait annoncé d’un résolveur gratuit. Un réglage oublié sur une box ou un ordinateur peut devenir important.

Un ancien réglage réseau pourrait demander votre attention dans les prochaines semaines. Quad9 a annoncé le 22 octobre qu’il ne servirait plus les utilisateurs situés en France à partir du 24 novembre 2026. Si vous avez configuré le DNS 9.9.9.9 sur une box, un ordinateur ou dans un logiciel, il faut retrouver ce choix avant l’échéance.

L’annonce suit une décision de justice rendue le 21 octobre dans le litige avec beIN. Le retrait n’a donc pas commencé le jour de la publication du communiqué. Pour les utilisateurs, le mois de délai doit surtout permettre d’identifier les appareils et applications qui dépendent de ce résolveur.

Le retrait vise la France après le litige avec beIN

Dans son annonce officielle, Quad9 explique refuser le blocage demandé de noms de domaine pour les utilisateurs français. La fondation conteste la pertinence technique de cette obligation et le risque lié à d’autres procédures en cours. Ce sont ses arguments dans le litige ; ils ne constituent pas une appréciation indépendante de la décision judiciaire.

Le retrait annoncé concerne la France. Il ne signifie ni l’arrêt mondial de Quad9 ni la fermeture des sites auxquels ses utilisateurs accèdent. Le DNS sert à retrouver l’adresse réseau associée au nom d’un site : si le résolveur choisi ne répond plus, une connexion peut paraître en panne alors que la liaison avec le fournisseur d’accès fonctionne encore.

Vérifiez aussi la box, le navigateur et les logiciels réseau

Commencez par retrouver où vous aviez installé Quad9 : paramètres réseau de Windows, configuration de la box ou d’un routeur, DNS chiffré d’un navigateur, application dédiée. Ces niveaux ne sont pas toujours identiques. Un changement effectué sur la box peut concerner plusieurs appareils ; un choix fait dans un navigateur peut ne concerner que celui-ci.

Les adresses 9.9.9.9 et 149.112.112.112 sont des repères utiles pour reconnaître la configuration IPv4 habituelle du service. La documentation Windows 11 de Quad9 montre aussi que le DNS peut être configuré avec chiffrement. Relevez les paramètres existants avant de les modifier, particulièrement sur un ordinateur utilisé pour le travail.

Il ne suffit donc pas de regarder le premier écran Wi-Fi venu pour conclure que tous vos appareils utilisent ou n’utilisent pas ce résolveur. Les logiciels VPN peuvent également appliquer leurs propres paramètres DNS. L’objectif est de repérer une dépendance réelle au service avant son retrait, puis de choisir une configuration adaptée à votre réseau.

Les personnes restées sur le DNS fourni automatiquement par leur opérateur ne doivent pas se croire concernées par défaut. Pour les autres, le bon réflexe est de préparer le changement avant l’échéance, puis de vérifier la navigation et les applications après intervention. L’annonce fixe une date ; elle ne permet pas de décrire à l’avance le comportement de chaque configuration le jour du retrait.