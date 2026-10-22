Google Sheets ajoute les boîtes à moustaches et préserve ces graphiques lors des échanges avec Excel. Le déploiement commence le 22 octobre.

Vous ouvrez un fichier Excel dans Google Sheets : les chiffres sont là, mais un graphique a disparu. C’était le sort réservé aux boîtes à moustaches jusqu’à l’arrivée de leur prise en charge native. Google annonce le 22 octobre la prise en charge native des boîtes à moustaches dans Sheets. Ce changement corrige aussi leur disparition lors de l’importation de fichiers Excel et permet de les exporter vers Excel sous une forme modifiable.

Ce graphique sert à visualiser la répartition des valeurs. Il permet notamment de repérer des écarts que la moyenne, seule, peut masquer. Son ajout facilite donc autant l’analyse que les échanges de fichiers entre les deux tableurs.

Les graphiques importés restent liés à leurs données

Dans son annonce officielle, Google indique que ces graphiques étaient auparavant supprimés à l’importation. Ils doivent maintenant être conservés avec leurs calculs et leurs références de données. Dans l’autre sens, un graphique créé dans Sheets pourra être récupéré comme un graphique éditable dans Excel.

Pour un échange ponctuel, une image du graphique pouvait servir de solution de secours. Elle restait néanmoins figée : changer un chiffre ne mettait pas la représentation à jour. L’intérêt du nouveau support est de conserver un objet lié aux données, sur lequel le destinataire peut continuer à travailler.

Il ne s’agit pas d’une promesse de compatibilité parfaite pour tous les classeurs. Cette nouveauté vise précisément les boîtes à moustaches. Un document contenant d’autres fonctions ou mises en forme complexes mérite toujours un contrôle après conversion, surtout s’il circule ensuite entre plusieurs équipes.

Quand la moyenne ne suffit plus à comparer deux séries

Imaginez que vous compariez les délais de livraison de deux fournisseurs. Une moyenne proche peut masquer deux situations très différentes : des délais habituellement réguliers d’un côté, et de fortes variations de l’autre. La boîte à moustaches permet de regarder la position centrale des valeurs, leur dispersion et les observations qui s’écartent du groupe.

Sheets calcule les éléments nécessaires à partir des valeurs sélectionnées, sans demander de formules intermédiaires préparées dans des colonnes annexes. Google prévoit plusieurs réglages, dont l’affichage de la moyenne et des valeurs atypiques, ainsi que le choix entre des modes de calcul des quartiles.

Le choix du réglage n’est pas seulement esthétique. Si vous cherchez à reproduire un document existant, mieux vaut garder les mêmes données et les mêmes conventions de calcul. Deux graphiques qui portent le même nom ne sont pas forcément comparables si leurs options diffèrent.

Certains comptes professionnels devront attendre novembre

La fonction est annoncée pour les comptes personnels et tous les clients Google Workspace. Son arrivée reste progressive : elle commence le 22 octobre pour les domaines à publication rapide, avec jusqu’à quinze jours de déploiement. Les domaines à publication planifiée démarreront le 6 novembre, selon le même principe.

Si le type de graphique manque sur votre compte professionnel, le calendrier choisi par votre organisation peut donc l’expliquer. Réimporter plusieurs fois le fichier n’accélérera pas ce déploiement. Pour un document urgent, conservez le classeur original et vérifiez le résultat dans Sheets avant de remplacer la copie partagée.

Le bénéfice se joue dans les allers-retours : ajuster les chiffres puis renvoyer un graphique modifiable, sans devoir le reconstruire à chaque conversion. Avant un envoi important, ouvrez aussi le fichier exporté dans l’outil du destinataire. C’est le moyen le plus direct de vérifier que le graphique raconte encore la même histoire.