Windows 11 : huit actions Copilot vont quitter le menu du clic droit

Microsoft prépare un allègement des raccourcis liés à OneDrive. La disparition doit être progressive, sans supprimer tous les accès à l’assistant.

Le menu du clic droit va perdre huit commandes Copilot liées à OneDrive dans l’Explorateur de Windows 11. Parmi elles figurent le résumé de documents et la comparaison de fichiers. Selon un avis rapporté par Windows Latest le 21 octobre, leur retrait doit commencer à la mi-novembre et se terminer en décembre 2026.

Mayank Parmar, l’auteur du reportage de Windows Latest, indique avoir consulté le document dans le centre d’administration Microsoft. Le calendrier et la liste sont donc attribués à ce relevé. La mesure allège les accès directs proposés sur les fichiers ; elle ne retire pas l’assistant du système.

Quelles commandes vont disparaître du clic droit ?

La liste reproduite dans le reportage comprend les actions suivantes :

Sur les documents Sur les images Résumer Expliquer une image Créer une FAQ Expliquer des images Comparer des fichiers Comparer des images Poser une question Extraire du texte

Les deux commandes « Expliquer » constituent bien deux entrées distinctes dans la liste rapportée. Ces accès dépendaient de l’intégration OneDrive ; tous les PC ne les affichaient pas nécessairement. Leur absence sur votre machine ne prouve donc pas que le retrait a déjà eu lieu.

Les fonctions restent accessibles par d’autres entrées

Selon le même avis, l’accès « Ask Copilot », l’entrée de l’accueil de l’Explorateur et le centre d’activité de OneDrive restent des chemins possibles vers l’assistant. La suppression des raccourcis ne correspond pas à la suppression de toutes leurs fonctions. Pour quelqu’un qui avait intégré ces commandes à ses habitudes, le changement porte d’abord sur la façon de les retrouver.

Cette évolution rejoint la volonté affichée par Microsoft dans son engagement de mars sur la qualité de Windows : réduire certains points d’entrée inutiles de Copilot et mieux cibler ses intégrations. Cette déclaration ancienne sert de contexte ; la liste des huit actions et le calendrier rapportés en octobre sont les nouveaux éléments.

Le dossier se distingue aussi du retrait déjà évoqué pour la barre des tâches : cette fois, c’est le menu associé aux fichiers OneDrive qui est concerné. Pour suivre le changement, inutile de guetter un grand nouveau numéro de Windows. Le déploiement progressif peut modifier un raccourci sans transformer l’ensemble du système, et deux utilisateurs peuvent temporairement conserver des menus différents.