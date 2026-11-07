Bluetooth à 7,5 Mb/s : faudra-t-il changer de casque pour en profiter ?

Votre casque sans fil fonctionne déjà très bien. Le nouveau Bluetooth à 7,5 Mb/s risque pourtant de faire passer son débit pour dépassé. Le 4 novembre, le Bluetooth SIG a annoncé l’adoption de High Data Throughput, ou HDT. Cette évolution peut faire transiter davantage de données, mais votre prochain téléphone devra trouver un casque capable de parler le même langage pour en profiter.

Les 7,5 Mb/s ne correspondent pas au débit de votre musique

Le chiffre désigne le débit physique maximal de la liaison radio, contre 2 Mb/s pour le mode LE 2M pris comme référence par le Bluetooth SIG. Une partie du débit sert à faire fonctionner la liaison, notamment à transporter les en-têtes des paquets. L’application audio dispose donc de moins que le maximum annoncé. Le dossier technique du Bluetooth SIG détaille la façon dont HDT transmet ces paquets.

Le débit supplémentaire donne surtout aux fabricants plus de marge. Pour entendre un morceau en qualité sans perte, il faut encore une piste adaptée, un codec qui préserve ces données et deux appareils qui savent l’utiliser. Un casque qui reçoit un flux déjà compressé avec pertes ne peut pas retrouver les informations supprimées au départ.

Que se passe-t-il si vous gardez votre casque actuel ?

Un téléphone compatible HDT et un casque plus ancien peuvent continuer à utiliser un mode qu’ils prennent tous deux en charge. Le nouveau débit n’apparaît pas simplement parce qu’un seul appareil sait l’utiliser. Inversement, acheter un casque plus récent ne suffit pas si la source ne prend pas en charge le même mode.

Le Bluetooth SIG attend en 2027 les premiers travaux aboutis pour un usage audio premium normalisé. Il s’agit d’une étape pour la technologie. Chaque constructeur devra ensuite préciser les modèles et les fonctions qu’il prend effectivement en charge.

Les deux mentions à vérifier avant d’acheter

Cherchez d’abord la prise en charge de HDT côté téléphone et côté casque. Si votre objectif est le sans-perte, cherchez ensuite le nom du codec ou du mode audio annoncé pour cette paire précise. Une fiche qui met uniquement en avant le débit maximal ou un numéro de version Bluetooth ne répond pas à cette deuxième question. Si votre casque actuel vous convient, l’annonce du 4 novembre ne change rien à son usage.