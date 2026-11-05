Black Friday du PlayStation Store : les deux Silent Hill sur PS5 passent sous les 40 € ensemble

Les deux jeux Silent Hill 2 et Silent Hill f coûtent chacun 19,59 € sur le PlayStation Store français. Ensemble, ils reviennent à 39,18 €. Les promotions de Black Friday ont commencé le 4 novembre. Voici cinq jeux complets vérifiés le 5 novembre, du plus petit budget aux deux titres autour de 40 et 50 €.
|Jeu sur PS5
|Prix en France
|Prix barré
|Silent Hill 2
|19,59 €
|69,99 €
|Silent Hill f
|19,59 €
|69,99 €
|Rayman: 30th Anniversary Edition
|11,99 €
|19,99 €
|007 First Light – Édition Deluxe
|39,99 €
|79,99 €
|Death Stranding 2: On the Beach
|49,59 €
|79,99 €
Le prix barré ne raconte pas toute l’histoire
À 11,99 €, Rayman est le moins cher de cette sélection. Le Store indique qu’il est déjà descendu à ce tarif au cours des trente derniers jours. Le rabais peut rester intéressant, mais ce prix a déjà été pratiqué récemment.
Pour 007 First Light, le prix relevé concerne l’édition Deluxe. Comparez-la avec le prix de l’édition standard si seuls le jeu et son histoire vous intéressent. Le tableau distingue les éditions pour éviter de comparer un jeu de base et un pack enrichi au même tarif de référence.
Ces cinq offres ont leur propre échéance
Les fiches françaises affichent une fin d’offre le 21 novembre à 0 h 59, heure de Paris. Sony annonce une opération plus longue, avec une sélection qui évolue en cours de mois. Fiez-vous à la date de la fiche du jeu que vous voulez acheter.
Sources : fiches françaises du PlayStation Store et annonce de PlayStation.
Maxime Lefèvre suit l’actualité du gaming, des consoles et des nouvelles technologies. Il couvre notamment les univers PlayStation, Xbox, Nintendo et PC Gaming, ainsi que les grandes annonces qui façonnent l’industrie du jeu vidéo.