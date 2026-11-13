Black Friday : ces smartphones en promotion pourraient vous coûter plus cher à l’usage

Un ancien haut de gamme affiché à prix cassé peut rester un bon achat, à condition de savoir combien de temps vous comptez le garder. Les Pixel 6a et 7, les Galaxy S22 et les premiers pliables Galaxy de quatrième génération, ou encore l’iPhone 11, appellent des vérifications différentes.

Combien d’années de mises à jour reste-t-il ?

Google annonce cinq ans de mises à jour du système et de sécurité à compter de la disponibilité initiale pour les Pixel 6 et 7 concernés. Cherchez la référence exacte, notamment si le vendeur mélange Pixel 7, 7 Pro et 7a. Chez Samsung, vérifiez la fréquence de suivi du modèle et la date de son dernier correctif. Pour l’iPhone 11 ou le SE de deuxième génération, vérifiez la compatibilité avec le système et les applications dont vous avez besoin.

Le prix affiché n’est qu’une partie du calcul

Sur un pliable comme le Galaxy Z Fold4 ou le Flip4, ouvrez et fermez l’écran, testez le tactile autour du pli et demandez le prix d’une réparation si vous comptez garder le téléphone plusieurs années. Sur un iPhone d’occasion, demandez à voir l’état de la batterie et ajoutez le coût d’un éventuel remplacement. Pour un Redmi 12 ou un POCO F5, vérifiez la référence régionale et la politique de mises à jour avant de comparer avec un modèle neuf.

Comparez enfin le prix total et la durée d’utilisation attendue. Un téléphone à 200 euros gardé deux ans et un modèle à 300 euros gardé trois ans reviennent au même coût annuel avant réparations. La différence se joue alors sur l’autonomie, la garantie et le suivi.

Les vérifications à demander au vendeur avant de commander

Demandez la référence exacte, une preuve d’achat et les conditions écrites de garantie. Pour un modèle reconditionné, demandez si la batterie a été remplacée, quel seuil de capacité le vendeur garantit et comment il le mesure. Comparez ensuite le prix avec celui d’un appareil plus récent au même stockage. Sur une annonce de pliable, un écran marqué ou une charnière irrégulière mérite une vérification en personne. Le Pixel 11 Pro montré en ouverture sert de repère pour la génération actuelle.