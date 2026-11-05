Le simulateur automobile prend la troisième place des téléchargements PS5 en Europe en octobre, derrière Call of Duty et EA Sports FC 27.

PS5 : BeamNG.drive se hisse sur le podium des téléchargements en Europe

En octobre, les joueurs PS5 européens ont surtout téléchargé Call of Duty: Modern Warfare 4 et EA Sports FC 27. Juste derrière ces deux séries bien installées, un simulateur automobile s’est fait une place : BeamNG.drive se classe troisième dans le tableau publié par PlayStation le 4 novembre.

Il monte même au deuxième rang aux États-Unis et au Canada, devant EA Sports FC 27. Le classement européen donne donc un relief particulier à sa performance : le jeu devance notamment Phantom Blade Zero et Minecraft sur la boutique de Sony ce mois-là.

Un podium qui change d’ordre selon la région

Position Europe États-Unis et Canada 1 Call of Duty: Modern Warfare 4 Call of Duty: Modern Warfare 4 2 EA Sports FC 27 BeamNG.drive 3 BeamNG.drive EA Sports FC 27

Le contraste tient aussi au type de jeu. BeamNG.drive est connu pour la déformation de ses véhicules et la possibilité de mettre leur comportement à l’épreuve. Une sortie de route ou une réception mal négociée peut devenir le résultat intéressant de la partie, même quand elle gâche le trajet prévu.

Ce que mesure le classement PlayStation

Sony classe les téléchargements du PlayStation Store en octobre et publie des tableaux séparés pour PS5, PS4, PS VR2 et les jeux gratuits. Il ne donne ni les volumes de téléchargement ni un classement spécifique à la France. Impossible, par exemple, de mesurer l’écart réel entre BeamNG.drive et EA Sports FC 27 à partir de leur seule position.

La comparaison reste parlante : dans deux régions, une simulation centrée sur les véhicules se retrouve sur le même podium que les nouvelles éditions de Call of Duty et d’EA Sports FC. Consulter le classement complet de PlayStation.

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