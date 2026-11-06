Assassin’s Creed Valhalla ajoute enfin le New Game+ : voici la quête qui le débloque

Six ans après la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft permet enfin de relancer l’aventure d’Eivor en New Game+. La mise à jour gratuite 1.8.0 est sortie le 5 novembre sur PlayStation, Xbox et PC. Pour accéder au mode, terminez Holy Day, la dernière quête du Hamtunscire.

Vous pouvez recommencer avant la toute dernière fin

Ubisoft précise que cette quête arrive avant la véritable fin du jeu. Dès qu’elle est validée, vous pouvez repartir avec votre progression. Chaque nouveau cycle augmente la difficulté. Si le mode ne vous est pas proposé après le téléchargement du patch, vérifiez d’abord l’avancement de cet arc dans votre sauvegarde.

Rejouer donne une nouvelle utilité aux doublons. En New Game+, si vous récupérez un équipement ou trouvez un livre de savoir que vous possédez déjà, vous recevez du mithril. Il permet notamment de pousser les équipements divins jusqu’au niveau 27. Ubisoft rend cette qualité accessible même sans l’extension L’Aube du Ragnarök.

Combien de place prévoir pour la mise à jour

Plateforme Taille annoncée PS5 5,26 Go PS4 13,42 Go Xbox Series X|S 15,02 Go Xbox One 13,8 Go Steam 7,8 Go Ubisoft Connect 12,27 Go

Si vous continuez votre partie actuelle, vous pouvez aussi ranger armes et runes dans le nouveau coffre de Ravensthorpe. Sur PS5 Pro, le patch ajoute la prise en charge du PSSR 2 pour améliorer la netteté en 4K.

Notes du patch 1.8.0 · Présentation du New Game+ par Ubisoft