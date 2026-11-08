Le projet Mars est évoqué par J0nathan, mais Ubisoft ne l’a pas annoncé et Insider Gaming distingue le nom entendu des détails non vérifiés.

Assassin’s Creed : un nouvel épisode dans la Rome antique refait surface dans une fuite

Assassin’s Creed pourrait explorer la Rome antique dans un nouveau jeu. Le projet porterait le nom de code Mars, selon J0nathan. La piste mérite l’attention des amateurs de la série, mais elle n’est pas une annonce Ubisoft : même Insider Gaming, qui dit avoir entendu ce nom, précise ne pas avoir suffisamment vérifié les affirmations pour les confirmer.

Mars et Pocket désigneraient deux jeux différents

Dans son article du 7 novembre, Tom Henderson attribue ces informations au créateur de contenu français. J0nathan affirme s’appuyer sur deux personnes ayant accès à des outils internes d’Ubisoft. Cela décrit la chaîne de provenance revendiquée ; cela ne donne pas accès aux documents eux-mêmes.

Le récit évoque également Pocket, un autre projet destiné au mobile et situé à Jérusalem. Il faut séparer les deux : rien n’autorise à présenter Mars comme le jeu mobile, ni Pocket comme une seconde campagne du même titre. Aucun de ces noms de code ne constitue un titre commercial confirmé.

Rome antique ne veut pas dire retour à Brotherhood

Pour les joueurs qui pensent immédiatement à Ezio, la distinction d’époque change tout. La Rome de Brotherhood appartient à la Renaissance. Un jeu dans la Rome antique renverrait à un cadre historique différent, même si certains lieux ou monuments peuvent traverser les siècles. Retrouver le nom d’une ville ne permet donc de déduire ni le protagoniste ni la carte ni les systèmes de jeu.

Le calendrier reste à établir

Insider Gaming évoque un horizon lointain si le projet poursuit sa production. Cette estimation ne doit pas devenir une année de sortie, et encore moins une fenêtre de précommande. À ce stade, les plateformes, la période historique précise et l’équipe responsable ne sont pas établies dans les informations consultées.

La même réserve s’applique à une éventuelle relation avec la série télévisée Assassin’s Creed : il s’agit d’une hypothèse dans le récit de la fuite, pas d’un univers partagé annoncé par Ubisoft.

Voir la vidéo originale de J0nathan, dont les informations sont relayées par Insider Gaming.

La preuve qui ferait réellement avancer le dossier serait une présentation de l’éditeur, un document identifiable ou une corroboration indépendante explicitement confirmée. Pour l’instant, Mars est un projet présumé à suivre. Le présenter comme « le prochain Assassin’s Creed » effacerait à la fois son statut et l’existence des autres développements de la franchise.