Arnis transforme votre quartier en monde Minecraft à partir de cartes réelles

Arnis utilise des données cartographiques pour reconstruire des lieux dans Minecraft. Le projet mis en lumière par GitHub ne promet pas une copie exacte de chaque bâtiment.

Construire sa rue dans Minecraft ne nécessite pas forcément de poser chaque bloc à la main. Arnis, un projet open source lancé en 2022, transforme une zone réelle en monde jouable à partir de données cartographiques. GitHub lui consacre un portrait publié le 3 novembre, qui met en lumière un outil déjà bien plus ancien que cette actualité.

Son intérêt tient à son point de départ : choisir un lieu qui a du sens pour soi, pas seulement télécharger une carte spectaculaire déjà fabriquée par quelqu’un d’autre.

Les cartes fournissent la structure, pas la photo de chaque façade

Le projet exploite notamment OpenStreetMap pour placer des routes et des bâtiments. La qualité du résultat dépend donc de la précision des données disponibles dans la zone choisie. Une rue bien renseignée et une autre pauvre en informations ne donnent pas le même niveau de détail.

Il faut aussi distinguer reconstruction cartographique et reproduction photographique. Le logiciel transforme les informations connues en blocs et complète la génération avec ses propres règles. Il ne connaît pas automatiquement le mobilier de chaque logement ni l’apparence exacte de chaque façade.

Un projet qui continue à s’étoffer

Le dépôt officiel d’Arnis documente les éditions prises en charge et ses outils. Les notes de la version 3.3.0, publiée le 5 octobre, détaillent notamment OneWorld, pour étendre un monde selon des coordonnées réelles, ainsi que des intérieurs thématiques, des marquages routiers et des arbres adaptés aux régions.

La prise en charge vise Minecraft Java et Bedrock ; celle de Luanti reste expérimentale. C’est un point à vérifier avant de préparer sa carte, car un monde et une procédure destinés à une édition ne se transposent pas automatiquement à une autre.

Le portrait de GitHub attribue au projet environ 900 000 téléchargements et plus de 70 contributeurs. Ces chiffres décrivent son adoption selon la plateforme, pas le nombre de cartes réussies ni une garantie de fonctionnement sur chaque ordinateur.

Commencer par un quartier donne un objectif plus clair

L’outil peut servir de base à un projet personnel : retrouver le tracé d’un quartier, puis reprendre manuellement les bâtiments que l’on connaît. Une zone limitée rend aussi plus facile la comparaison entre ce que la carte contient et ce qu’il reste à construire.

Pour télécharger le logiciel, le dépôt du créateur reste le point d’entrée à privilégier : il réunit les téléchargements, la documentation et les problèmes connus. Le reportage récent remet cet outil en avant ; il ne faut pas le confondre avec une nouvelle fonction officielle de Minecraft.