Le studio reconnaît que le problème ne se limite pas à la technique. Les règles du test montrent ce qui changerait pour les joueurs qui veulent éviter le PvP.

ARC Raiders sans PvP : Embark ouvre la porte, mais le mode permanent reste à décider

Jouer à ARC Raiders sans se faire éliminer par un autre joueur reste une demande très concrète. Embark reconnaît désormais que proposer du PvE n’est pas le principal obstacle technique. La question est celle du jeu que cela produit : retirer la menace humaine change les rencontres, les récompenses et la tension d’une extraction. Un mode permanent n’est pas annoncé pour autant.

Image : Embark Studios, dossier presse ARC Raiders.

Le test a rassuré le studio, sans régler tous les choix

Dans l’entretien publié par The Game Business le 3 novembre, Patrick Söderlund explique que l’équipe craignait de modifier le cœur émotionnel du jeu en retirant les affrontements entre joueurs. Après l’essai, son discours est plus ouvert à l’idée de laisser chacun choisir.

Le producteur exécutif Aleksander Grøndal rapporte que presque la moitié des manches disputées pendant le test se déroulaient sur les serveurs PvE. Ce chiffre mesure l’usage de cette option pendant une période particulière ; il ne dit pas que la moitié de tous les acheteurs souhaitent définitivement abandonner le PvP.

Moins de butin et des règles différentes pendant le test

Le test officiel s’est tenu du 13 au 20 octobre, à 11 heures en France métropolitaine. Le règlement publié par Embark désactivait les dégâts entre joueurs, y compris ceux de certains objets lancés, mais maintenait les interactions physiques telles que les barricades et les tyroliennes.

La valeur globale du butin était réduite. Le regroupement par taille d’escouade devenait aussi moins prioritaire, et plusieurs conditions de carte n’étaient pas proposées dans cette variante. Ces différences comptent pour quelqu’un qui voudrait simplement conserver toute sa progression habituelle sans risque humain : ce n’était pas la proposition exacte du test.

Les machines ARC restaient des adversaires. PvE ne signifie ni absence de combat ni mode hors ligne. Le changement principal concernait les autres joueurs, pas la suppression des dangers du terrain.

Pourquoi Embark ne se contente pas du nombre de participants

Dans son bilan du 20 octobre, le studio a annoncé plus de 30 millions de manches PvE, puis demandé du temps pour analyser les résultats et les retours. L’entretien révèle aussi des réactions différentes : certains participants ont adoré cette variante, d’autres, pourtant demandeurs au départ, ont regretté ce qu’ils y perdaient.

Pour Embark, il faut donc examiner aussi l’expérience des joueurs restés sur le mode habituel. Séparer une communauté peut modifier les rencontres et l’attente ; les récompenses influencent le choix d’un serveur autant que la préférence pour le combat.

Les documents consultés ne donnent pas de date de retour ni de liste définitive de règles. Avant d’acheter uniquement pour cette possibilité, il faut vérifier une nouvelle annonce officielle : les déclarations favorables des dirigeants ouvrent une porte, elles ne remettent pas le bouton PvE dans le menu.