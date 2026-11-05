Après près de 22 ans en orbite, le télescope Swift est rentré au-dessus de l’Indonésie

Le télescope spatial Neil Gehrels Swift est rentré dans l’atmosphère le 4 novembre à 12 h 39 UTC, au-dessus du nord de Sumatra, selon la NASA. L’observatoire lancé en novembre 2004 avait passé près de 22 ans en orbite à repérer les sursauts gamma, des phénomènes si brefs que la rapidité d’observation compte autant que la précision.

Une mission de sauvetage n’a pas réussi à relever son orbite

Même en orbite basse, l’atmosphère exerce une traînée sur les engins. À mesure que Swift perdait de l’altitude, il devenait plus urgent de le remonter. La NASA avait confié à Katalyst Space une tentative de sauvetage avec le véhicule LINK. L’opération s’est terminée sans relever l’orbite. Le retour dans l’atmosphère est devenu inévitable.

La carte montre la trajectoire de rentrée

Le suivi orbital donnait une fenêtre, affinée au fil des observations. La confirmation place la rentrée au-dessus du nord de Sumatra. Cette localisation décrit la trajectoire suivie par l’engin dans l’atmosphère. Elle ne localise pas d’éventuels fragments au sol.

Swift avait été conçu pour une mission initiale de deux ans. Il pouvait se réorienter rapidement vers une explosion et avertir d’autres observatoires pour qu’ils suivent le même événement. C’est cette capacité à faire travailler plusieurs télescopes ensemble qui a rendu sa mission utile bien au-delà de sa durée prévue.

Sources : heure et zone confirmées par la NASA, carte de trajectoire de The Aerospace Corporation et bilan de la tentative de sauvetage.

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