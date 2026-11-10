Apple Watch : ces anciennes montres reçoivent aussi une mise à jour, vérifiez la vôtre

Votre Apple Watch n’a pas besoin d’être récente pour apparaître dans la nouvelle vague de mises à jour. Apple a publié le 9 novembre watchOS 27.2.1, mais aussi watchOS 26.6.1 pour plusieurs montres plus anciennes. Regarder uniquement le numéro le plus élevé peut donc faire manquer la mise à jour qui concerne réellement votre modèle.

Les deux versions figurent au calendrier officiel. En revanche, leur publication ne suffit pas à promettre une meilleure autonomie ou de nouveaux outils sportifs : Apple ne fournit pas, dans cette liste, une description détaillée de tels changements.

Deux numéros, pour des générations différentes

Dans sa liste des publications du 9 novembre, Apple associe watchOS 27.2.1 aux Apple Watch Series 9 et modèles ultérieurs. La ligne consacrée à watchOS 26.6.1 cite les Series 6, les SE de première et deuxième génération, la Series 8 et l’Apple Watch Ultra.

Mise à jour Modèles expressément cités dans le calendrier watchOS 27.2.1 Apple Watch Series 9 et modèles ultérieurs watchOS 26.6.1 Series 6, SE de première et deuxième génération, Series 8 et Apple Watch Ultra

Pour la Series 7, absente de cette ligne du calendrier, vérifiez directement la version proposée sur la montre ou l’iPhone jumelé avant de conclure à une absence de mise à jour.

Pour un propriétaire de SE ou de Series 6, l’information utile est donc la présence d’une publication dans la branche 26. Il n’est pas nécessaire de voir « 27 » dans le nom du téléchargement pour qu’une mise à jour concerne son appareil.

Préparez le chargeur avant de toucher à Installer

La procédure décrite dans l’assistance Apple en français demande une montre chargée au moins à 50 %, un iPhone connecté au Wi-Fi et les deux appareils proches l’un de l’autre. Apple demande également de mettre l’iPhone à jour avant de commencer.

Sur celui-ci, ouvrez l’app Watch, puis Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Téléchargez la version proposée et saisissez le code si l’appareil le demande. Laissez ensuite la montre sur son chargeur jusqu’à la fin.

Le temps nécessaire n’est pas fixe : Apple indique que l’opération peut durer de quelques minutes à une heure. Évitez donc de la lancer juste avant de partir courir, de prendre les transports ou de dormir si vous comptez immédiatement sur la montre.

La montre peut aussi chercher la mise à jour elle-même

Vous pouvez ouvrir directement Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur l’Apple Watch, lorsqu’elle est connectée au Wi-Fi, puis toucher Installer si une version est disponible. Le fait de passer par la montre ne transforme pas pour autant une version incompatible en téléchargement accessible.

Pendant l’installation, Apple recommande de ne pas redémarrer les appareils et de ne pas fermer l’app Watch sur l’iPhone. Si une progression est en cours, laissez-la se terminer plutôt que de multiplier les manipulations.

Le bon repère reste le numéro proposé à votre modèle. Cette vague permet surtout aux propriétaires d’anciennes montres de vérifier qu’une mise à jour les attend peut-être encore. Pour savoir si elle corrige un problème rencontré au quotidien, il faudra des notes détaillées ou un constat documenté ; le seul numéro de version ne le démontre pas.