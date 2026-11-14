Apple Watch Series 12 ou Ultra 4 : à partir de quel usage l’Ultra vaut-elle le surcoût ?

L’Apple Watch Ultra 4 à 899 € vaut surtout le surcoût si vous passez régulièrement une deuxième nuit loin du chargeur, si vos sorties approchent les dix heures d’enregistrement ou si vous avez besoin du SOS par satellite. Pour le sport en semaine, la natation et le suivi du sommeil, l’Apple Watch Series 12 dès 449 € couvre déjà l’essentiel. L’écart de 450 € compare les prix d’entrée. Il se réduit si vous choisissez une Series 12 avec connectivité cellulaire ou une finition plus chère.

Ce que les 450 € de différence changent au poignet

Les chiffres ci-dessous proviennent du comparatif Apple France et de ses protocoles d’autonomie. Ce sont des maxima mesurés dans des conditions définies par Apple.

Critère Series 12 Ultra 4 Boîtier et écran 42 ou 46 mm, jusqu’à 2 000 nits 49 mm en titane, jusqu’à 3 000 nits Autonomie mixte 24 h, ou 38 h en économie 50 h, ou 84 h en économie Suivi d’exercice Jusqu’à 10 h 18 h en standard, 25 h en mode prolongé, 45 h en mode ultraprolongé Recharge de 0 à 80 % Environ 30 min Environ 45 min GPS L1 Double fréquence L1/L5 Eau Résistance annoncée à 50 m, snorkeling jusqu’à 6 m Résistance annoncée à 100 m, plongée loisir jusqu’à 40 m avec une app compatible Fonctions outdoor Appel d’urgence selon la connexion disponible Bouton Action, sirène, SOS par satellite sur les marchés compatibles

Une recharge quotidienne peut suffire

Si votre montre passe d’habitude sur son chargeur pendant la douche ou le petit-déjeuner, la Series 12 se recharge plus vite jusqu’à 80 %. Apple annonce jusqu’à 12 h d’usage supplémentaire en 15 minutes contre 18 h sur l’Ultra 4. L’Ultra réduit donc surtout la fréquence des recharges. Son boîtier de 49 mm mérite un essai si vous voulez aussi la porter la nuit.

Le surcoût devient concret loin d’une prise ou du réseau

Pour une sortie qui approche les dix heures, le plafond de la Series 12 laisse moins de marge pour le départ, les pauses et le retour. L’Ultra annonce 18 h de suivi standard. Ses 45 h demandent un mode d’économie plus poussé qui désactive les alertes et les temps au tour. Les 50 h en usage mixte ne représentent que deux séances d’une heure dans le protocole Apple.

Le GPS L1/L5 de l’Ultra peut être utile entre de hauts immeubles ou dans un relief encaissé. Pour l’eau, c’est votre activité qui tranche. La Series suffit pour nager et faire du snorkeling dans ses limites. La plongée loisir et les sports nautiques rapides entrent dans le périmètre de l’Ultra. En France, l’Ultra peut aussi contacter les secours par satellite hors réseau, sous réserve de pouvoir accrocher un satellite. Si ces usages restent exceptionnels et que vous rechargez facilement, la Series 12 est le choix le plus raisonnable.