Apple Watch et Galaxy Watch : une IA repère un cœur affaibli, mais les résultats ne concordent pas toujours

Une IA expérimentale pourrait repérer un cœur affaibli à partir des ECG d’Apple Watch et Galaxy Watch. Cette recherche n’ajoute aucun diagnostic à votre montre.

Les montres fournissent le signal, une autre IA l’analyse

Présentée le 9 novembre par l’American Heart Association, l’étude compare les montres chez 2 211 patients sud-coréens. Medical AI recherchait une dysfonction systolique du ventricule gauche, avec l’échographie comme référence.

Au même seuil, 200 personnes, soit 9 %, étaient classées positives avec une montre et négatives avec l’autre.

Chez 108 participants à domicile, exiger plusieurs jours positifs réduit les faux positifs de 18 à 9, mais les cas détectés passent de 33 à 31 sur 38.

Un ECG ne montre pas directement le sang expulsé par le cœur

Pour comprendre ce que les chercheurs essaient de détecter, il faut distinguer deux mesures. L’ECG enregistre l’activité électrique ; l’échographie permet notamment d’examiner le fonctionnement du cœur. Ici, l’IA recherche dans un signal électrique des indices associés à un problème mesuré autrement.

La fraction d’éjection représente la proportion de sang que le ventricule gauche expulse à chaque contraction. Une valeur de 60 % signifie qu’il éjecte 60 % du sang qu’il contient, pas que le cœur ne fonctionne qu’à 60 % de ses capacités. Cette mesure ne résume pas non plus, à elle seule, toutes les formes d’insuffisance cardiaque.

Ce résultat ne transforme pas votre montre en échographe

Apple décrit l’application ECG actuelle comme un outil enregistrant un tracé à une dérivation, notamment pour rechercher des signes de fibrillation auriculaire. Sa documentation précise qu’elle ne détecte pas l’insuffisance cardiaque congestive. La recherche sur une IA extérieure ne modifie pas cette fonction intégrée.

Le mot « ECG » demande lui aussi une précision. Apple explique qu’une montre produit un tracé à une dérivation, alors qu’un ECG médical standard en comporte habituellement douze. La montre ne remplace donc pas toutes les observations d’un examen complet. Et une mesure de fréquence cardiaque ne suffit pas à reproduire cette étude : celle-ci utilise bien les signaux électriques enregistrés par la fonction ECG.

Le gain obtenu en réduisant les fausses alertes illustre un arbitrage : demander davantage de confirmations peut également laisser passer des cas. Une baisse des faux positifs ne suffit donc pas à déclarer un outil « plus fiable » pour tous les usages.

Ce résumé de congrès reste préliminaire, sans évaluation comme un article scientifique complet. Les patients étaient orientés vers une échographie : les résultats ne représentent pas les porteurs français. Aucun bénéfice sur la survie ou les hospitalisations n’est démontré.

Photo : Jeff Parsons / Tom’s Guide — Apple Watch Ultra 2 et Galaxy Watch Ultra 2, photographiées hors de l’étude.