Apple TV ajoute la langue des signes à ses films : et la LSF dans tout ça ?

Apple TV lance le 13 novembre une fonction qui permet d’afficher une interprétation en langue des signes sur certains films. Le premier titre mis en avant est Being Heumann, consacré à la militante pour les droits des personnes handicapées Judy Heumann. Pour les spectateurs français, il reste une information essentielle à vérifier avant de lancer un film : la langue des signes proposée pour ce titre.

ASL, BSL et LSF désignent des langues différentes

L’annonce d’Apple donne un exemple concret avec F1, pour lequel l’entreprise cite l’ASL et la BSL, les langues des signes américaine et britannique. La langue des signes française, ou LSF, ne figure pas dans les options annoncées.

Le point compte autant que la présence de la fonction elle-même. Une interface en français ou des sous-titres français ne renseignent pas sur la langue de l’interprétation vidéo. Il faut regarder les options du film, particulièrement si vous comptez organiser une séance où plusieurs spectateurs ont besoin du même mode d’accessibilité.

Les appareils compatibles au lancement

Apple demande une version 27.2 ou ultérieure d’iOS, iPadOS, macOS, tvOS ou visionOS sur ses appareils compatibles. Sur les appareils tiers pris en charge, il faut utiliser la version récente de l’application Apple TV. Si l’option manque, vérifiez donc à la fois la version du logiciel et les langues annoncées pour le titre.

Apple présente un démarrage sur certains programmes. La sortie mondiale de Being Heumann donne un premier rendez-vous, tandis que la disponibilité d’une langue précise doit s’apprécier titre par titre. Si vous cherchez spécifiquement la LSF, c’est une mention explicite de cette langue qu’il faudra attendre.