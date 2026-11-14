Apple TV 4K : tvOS 27.2.1 corrige plusieurs failles AirPlay et Bluetooth

Apple a publié tvOS 27.2.1 le 13 novembre pour les Apple TV 4K de deuxième génération et suivantes. Le bulletin détaille des correctifs liés à AirPlay, Bluetooth et au contrôle de l’accès à des données par les applications.

Ce qui change et où installer la mise à jour

Les correctifs rétablissent notamment des vérifications autour du jumelage et des tentatives de saisie de codes. Pour installer la version, ouvrez Réglages, Système, Mises à jour logicielles, puis Mettre à jour les logiciels. Laissez le boîtier alimenté jusqu’au redémarrage. Si votre appareil vous indique qu’il est à jour, contrôlez sa génération et la version affichée. Les notes de sécurité d’Apple donnent le périmètre exact du correctif.

Les détails disponibles sur cette fonction précisent son périmètre et ses conditions d’accès.