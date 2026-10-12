Apple TV 4K : sa nouvelle télécommande pourrait enfin se faire entendre quand vous la perdez

Qui n’a jamais perdu sa télécommande entre les coussins du canapé ? Apple préparerait une solution particulièrement simple pour sa prochaine Apple TV 4K : une nouvelle Siri Remote équipée d’un haut-parleur intégré. Celui-ci pourrait émettre un signal sonore pour aider à retrouver la télécommande, même lorsqu’elle est cachée sous un meuble. Cette nouveauté serait présentée dès le 13 octobre 2026, à l’occasion de l’événement « Welcome Home ».

La nouvelle Siri Remote pourrait émettre un son pour être retrouvée

Selon les informations publiées le 12 octobre par The Verge, Apple préparerait une nouvelle génération de sa télécommande Siri Remote avec un petit haut-parleur intégré.

Son objectif serait de faciliter la recherche d’une télécommande égarée. Plutôt que de fouiller toute la pièce, l’utilisateur pourrait déclencher un signal sonore pour identifier l’endroit où elle se trouve.

Le principe rappelle celui des AirTag et des autres accessoires Apple capables d’émettre un son lorsqu’ils sont recherchés.

Les modalités de déclenchement du signal n’ont toutefois pas été précisées. Apple pourrait notamment s’appuyer sur l’iPhone ou sur les nouvelles capacités vocales de son boîtier multimédia.

Cette fonction reste une information non officielle, en attendant la présentation attendue demain.

Votre iPhone peut déjà retrouver une Siri Remote, mais sans la faire sonner

Ce que beaucoup de propriétaires d’Apple TV ignorent, c’est qu’il existe déjà une fonction permettant de localiser une télécommande perdue.

Depuis iOS 17 et tvOS 17, les Siri Remote de deuxième génération et les modèles ultérieurs peuvent être recherchés à l’aide d’un iPhone compatible.

Voici comment procéder :

Ouvrez le Centre de contrôle de votre iPhone.

de votre iPhone. Touchez l’icône Apple TV Remote .

. Sélectionnez votre Apple TV dans la liste des appareils.

Touchez Rechercher à côté de la télécommande.

à côté de la télécommande. Déplacez-vous en suivant les indications affichées sur l’écran.

L’iPhone affiche alors un indicateur de proximité qui évolue entre les mentions « loin », « proche » et « ici ».

Apple détaille cette méthode dans son guide officiel pour retrouver une télécommande Apple TV.

Mais contrairement à un AirTag, la Siri Remote actuelle ne peut pas émettre elle-même une sonnerie. C’est précisément cette limite que le prochain modèle pourrait corriger.

La nouvelle Apple TV pourrait aussi fonctionner sans télécommande

La prochaine Apple TV 4K ne se limiterait pas à cet accessoire.

Le boîtier pourrait également intégrer un microphone directement dans son châssis, permettant de communiquer avec Siri sans avoir à prendre la télécommande en main.

Il deviendrait ainsi possible de demander vocalement de lancer un programme, de rechercher un film ou de contrôler certains équipements connectés de la maison.

Cette évolution accompagnerait l’arrivée de Siri AI, dont les nouvelles fonctions reposent sur une meilleure compréhension des demandes formulées en langage naturel.

La disponibilité de ces possibilités en français et en France devra néanmoins être confirmée.

Une puce A19 pour accélérer l’Apple TV 4K

Apple préparerait également une mise à niveau matérielle importante.

Alors que l’Apple TV 4K actuellement commercialisée utilise une puce A15 Bionic, le futur modèle pourrait recevoir un processeur A19.

Ce changement offrirait davantage de puissance pour les fonctions d’intelligence artificielle, mais pourrait aussi améliorer la fluidité de navigation et le lancement des applications.

Une nouvelle puce de connectivité Apple serait également attendue, avec une meilleure prise en charge des réseaux sans fil et des équipements domotiques compatibles.

Le design du boîtier, en revanche, devrait rester proche de celui de la génération précédente.

Apple pourrait tout dévoiler le 13 octobre

La présentation « Welcome Home » est programmée pour le mardi 13 octobre 2026 à 15 heures, heure de Paris.

Apple devrait y présenter plusieurs produits destinés à la maison connectée, notamment une nouvelle Apple TV 4K, un HomePod mini actualisé et un écran intelligent.

Selon les informations disponibles, la commercialisation de la nouvelle Apple TV pourrait débuter le 30 octobre. Cette date, tout comme les caractéristiques de la future télécommande, reste à confirmer officiellement.

Si Apple intègre réellement un haut-parleur à sa Siri Remote, il s’agira d’une amélioration simple, mais particulièrement appréciable au quotidien. Et pour ceux qui possèdent déjà une Apple TV récente, il n’est pas nécessaire d’attendre : leur iPhone peut probablement les aider à retrouver leur télécommande dès aujourd’hui.