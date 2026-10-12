Nintendo 3DS : cette nouvelle console à deux écrans pourrait redonner vie à vos anciens jeux

Les amateurs de Nintendo DS et 3DS pourraient bientôt retrouver leurs sensations d’autrefois sur une console beaucoup plus puissante. Anbernic vient de présenter la RG DDS, une nouvelle machine portable à clapet équipée de deux écrans, d’un processeur Snapdragon et d’un stylet. Son objectif est clair : proposer une expérience adaptée aux jeux conçus pour deux affichages, avec une qualité d’image nettement supérieure à celle des anciennes consoles Nintendo.

Deux écrans pensés pour retrouver l’expérience Nintendo 3DS

Présentée officiellement le 10 octobre 2026, l’Anbernic RG DDS reprend une formule qui a marqué toute une génération de joueurs : une console pliable avec deux écrans superposés.

La marque a toutefois revu les dimensions et la définition des deux dalles :

Écran supérieur : 4,7 pouces, définition de 1 200 × 720 pixels.

4,7 pouces, définition de 1 200 × 720 pixels. Écran inférieur : 4 pouces, définition de 960 × 720 pixels.

4 pouces, définition de 960 × 720 pixels. Luminosité annoncée : 500 nits.

500 nits. Densité : environ 300 pixels par pouce pour les deux écrans.

Le choix des formats n’est pas anodin. Anbernic explique avoir conservé les proportions des écrans de la Nintendo 3DS, avec une définition multipliée par trois sur chaque axe.

Concrètement, les jeux compatibles pourraient bénéficier d’un affichage plus fin tout en conservant leur présentation d’origine, notamment lorsqu’ils utilisent une carte, un inventaire ou des commandes tactiles sur l’écran inférieur.

La RG DDS ne reproduit toutefois pas l’affichage 3D sans lunettes de la Nintendo 3DS.

Un Snapdragon suffisamment puissant pour les jeux 3DS ?

Contrairement à la précédente RG DS, équipée d’un processeur relativement modeste, la nouvelle console utilise un Qualcomm Snapdragon G2 Gen 2.

Cette puce destinée aux appareils de jeu portables doit permettre de faire fonctionner des applications et des émulateurs plus exigeants.

C’est particulièrement intéressant pour les jeux Nintendo 3DS, dont l’émulation nécessite davantage de ressources que celle des titres Nintendo DS classiques.

Attention cependant : la présence de ce processeur ne garantit pas que tous les jeux 3DS fonctionneront parfaitement. Les performances dépendront de l’émulateur, de ses réglages et du jeu utilisé.

Il faudra notamment vérifier la fluidité, la compatibilité des fonctions tactiles et la stabilité sur les titres les plus gourmands.

Deux joysticks, un stylet et une batterie de 6 000 mAh

Anbernic a également modernisé les commandes de sa console.

La RG DDS dispose de deux sticks analogiques, d’une croix directionnelle, des boutons ABXY et de gâchettes. Cette configuration permet de profiter de jeux qui nécessitent des commandes plus complexes que celles de la Nintendo DS originale.

Un stylet télescopique est aussi prévu pour les jeux utilisant l’écran tactile.

Le constructeur annonce par ailleurs une batterie de 6 000 mAh, des haut-parleurs en façade, une prise USB-C et un emplacement microSD pour étendre le stockage.

Une vibration linéaire est également intégrée afin d’améliorer les sensations pendant les parties.

Peut-on utiliser ses anciens jeux Nintendo DS et 3DS ?

C’est la question que se poseront probablement de nombreux joueurs.

La RG DDS est conçue pour accueillir des logiciels d’émulation capables de reproduire le fonctionnement d’anciennes consoles. Son format à deux écrans la rend particulièrement intéressante pour les jeux Nintendo DS et 3DS.

En revanche, elle ne possède pas de lecteur de cartouches Nintendo. Il n’est donc pas possible d’insérer directement ses anciens jeux physiques dans la console.

Les jeux doivent être utilisés sous forme de fichiers compatibles avec les émulateurs installés. Leur obtention et leur utilisation doivent respecter les droits d’auteur et la législation applicable.

Anbernic n’est pas affilié à Nintendo et la RG DDS n’est pas une console officiellement compatible avec le catalogue Nintendo.

Pour le moment, Anbernic n’a pas communiqué de prix officiel ni de date précise de commercialisation.

Le fabricant a toutefois publié une première présentation détaillée de la machine sur son site officiel français, confirmant notamment les écrans et le processeur.

La RG DDS devra faire face à plusieurs consoles portables Android qui misent elles aussi sur l’émulation et la nostalgie.

Son principal avantage pourrait être son format : deux véritables écrans intégrés dans une console pliable, sans devoir partager l’affichage d’un jeu Nintendo DS ou 3DS sur un seul écran de smartphone.

Reste désormais à connaître son prix et surtout ses performances réelles. Si l’émulation 3DS est suffisamment fluide, cette nouvelle console pourrait séduire les joueurs qui regrettent le format abandonné par Nintendo après la fin de la famille 3DS.