Apple TV 4K à 349 € : ce que le nouveau boîtier peut faire sans télécommande

La nouvelle Apple TV 4K sort le 13 novembre en France à 349 €. Grâce à trois micros intégrés au boîtier, on peut demander à Siri de chercher un film, de contrôler la lecture ou de gérer des accessoires domotiques compatibles. Le français figure parmi les langues prises en charge par les micros longue portée lorsque le français est la langue principale de tvOS.

Ce que vous pouvez faire quand la télécommande est hors de portée

Apple a placé les micros dans le boîtier, avec un système conçu pour isoler la commande vocale du bruit ambiant. L’intérêt se voit quand vous avez les mains occupées et souhaitez lancer une recherche ou mettre un programme en pause. Pour parcourir une grille ou saisir du texte, la télécommande reste à portée de main. Le contrôle vocal dépend également de l’application et de la commande.

Les conditions publiées par Apple France distinguent les commandes mains libres des fonctionnalités avancées de Siri. La présence du français pour les micros ne suffit donc pas à garantir la disponibilité de toutes les recherches avancées. Elle dépend aussi de la région et du service sollicité.

Si votre télécommande disparaît, faites-la sonner

La Siri Remote de quatrième génération peut émettre un son depuis Localiser. La localisation précise ajoute un guidage avec distance et direction sur les iPhone compatibles. Apple cite l’iPhone Duo, l’iPhone Air et les iPhone 17 ou ultérieurs, à l’exception de l’iPhone 17e, avec la dernière version d’iOS. La disponibilité varie selon la région.

Les télécommandes de deuxième génération et ultérieures prennent en charge Localiser, tandis que le son est propre à la nouvelle Siri Remote. Apple indique qu’elle est aussi vendue séparément et fonctionne avec les Apple TV HD et 4K. Si votre problème se limite à la télécommande qui disparaît sous les coussins, vérifiez d’abord si votre boîtier actuel est compatible avec le nouvel accessoire.

Ce qui peut justifier les 349 €

Le boîtier peut servir de concentrateur pour l’app Maison et piloter des accessoires compatibles. Vous pouvez par exemple demander un scénario d’éclairage depuis le canapé. Pour un foyer déjà équipé d’une Apple TV, l’intérêt du changement dépend surtout des commandes vocales à distance, de la recherche de contenus et des accessoires que vous voulez piloter.