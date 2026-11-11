Apple s’apprêterait à présenter jusqu’à trois nouveaux iPhone dans les prochains mois, et l’un réserve une surprise

La prochaine vague d’iPhone pourrait compter trois appareils. Une fuite évoque les iPhone 18 et 18e, ainsi qu’un iPhone Air de deuxième génération dont le dos accueillerait deux appareils photo. Apple n’a confirmé ni les modèles ni leur date de présentation.

La surprise concerne le modèle le plus fin

Une maquette attribuée à l’iPhone Air 2 comporte deux ouvertures à l’arrière. Si elle reflète le projet d’Apple, la seconde caméra pourrait être un ultra grand-angle de 48 mégapixels. C’est une piste, car la maquette montre la disposition des ouvertures et ne révèle ni la résolution ni le type de capteur.

Un ultra grand-angle serait utile pour cadrer un groupe dans une pièce ou photographier un bâtiment avec peu de recul. Il ne remplacerait pas un téléobjectif pour les portraits ou les sujets éloignés. C’est donc la focale, autant que le nombre de caméras, qui ferait la différence.

iPhone 18 et 18e : la différence se jouerait aussi sur l’écran

La fuite prête aux deux appareils un écran OLED de 6,3 pouces et une batterie d’environ 4 430 mAh. Le modèle standard pourrait atteindre 120 Hz, contre 60 Hz pour le 18e. Cela se remarquerait surtout pendant le défilement. Quant à la capacité annoncée, elle ne suffit pas à prédire l’autonomie, qui dépend aussi de l’écran et des usages.

Le calendrier évoqué pointe vers le printemps 2027. À ce stade, la maquette et les caractéristiques restent des indices, et les différences de prix ou de disponibilité en France sont encore inconnues.