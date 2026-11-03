Apple a dépensé 45,765 milliards de dollars en R&D en 2026. Les comptes montrent une hausse de 32,5 %, sans isoler le budget de l’IA.

Apple consacre près de 46 milliards de dollars à la recherche, en hausse de 32 % en un an

Apple a dépensé 45,765 milliards de dollars en recherche et développement pendant son exercice 2026, contre 34,550 milliards un an plus tôt. Les comptes publiés le 2 novembre montrent ainsi une progression d’environ 32,5 %, soit plus de 11 milliards de dollars supplémentaires en douze mois.

Le montant porte sur l’ensemble de l’exercice clos le 26 septembre. Il ne s’agit ni d’une dépense trimestrielle ni d’un budget attribué uniquement à l’intelligence artificielle.

La recherche progresse plus vite que les ventes

Le document financier officiel permet de comparer les deux exercices sur la même base :

Indicateur Exercice 2025 Exercice 2026 Recherche et développement 34,550 milliards de dollars 45,765 milliards Chiffre d’affaires 416,161 milliards de dollars 478,834 milliards R&D rapportée aux ventes Environ 8,3 % Environ 9,6 %

Ces proportions, calculées à partir des chiffres d’Apple, montrent que la recherche prend davantage de place dans l’activité du groupe. Les ventes progressent d’environ 15 %, alors que les dépenses de R&D augmentent deux fois plus vite.

Sur le seul dernier trimestre, la ligne recherche et développement atteint 11,730 milliards de dollars, contre 8,866 milliards l’année précédente. La hausse annuelle ne vient donc pas uniquement d’une comparaison abstraite entre deux budgets : elle reste visible dans les dépenses de fin d’exercice.

Le total ne révèle pas le prix de Siri AI

Dans son communiqué de résultats, Apple met en avant Siri AI, les nouveaux iPhone et ses annonces matérielles pour la maison et le Mac. Cette présentation décrit plusieurs chantiers menés simultanément. Elle ne fournit pas de ventilation de la R&D par produit ou technologie.

La différence entre les deux exercices ne peut donc pas être présentée comme la seule facture de l’IA. Pour savoir quelle part revient à Siri ou à un futur appareil, il faudrait un détail qu’Apple ne donne pas dans ces résultats.