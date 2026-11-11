Apple Plans : l’heure d’arrivée pourrait enfin tenir compte du temps perdu à se garer

Atteindre la rue de son rendez-vous ne signifie pas être arrivé devant la porte. Entre la recherche d’une place et le trajet à pied, plusieurs minutes peuvent encore passer. Une découverte dans iOS 27.3 suggère qu’Apple s’intéresse à cette partie du déplacement. Attention toutefois : aucune nouvelle estimation de trajet n’est disponible dans Plans à ce stade.

Un indice dans le système, pas une fonction annoncée

Le chercheur pdfu a publié sa découverte le 9 novembre. Il a repéré un mécanisme interne dont le nom renvoie au temps nécessaire pour se garer. Lorsqu’il est activé, le système peut mesurer une période près de la destination avant le stationnement, puis la marche qui suit.

Les relevés sont associés aux déplacements, avec un classement selon le jour et l’heure. Cette organisation pourrait servir à différencier des situations récurrentes. Trouver une place près d’un bureau le lundi matin n’a, par exemple, pas forcément la même difficulté que le dimanche. C’est une utilisation envisageable de ces données, pas un fonctionnement de Plans démontré par le chercheur.

Pourquoi cela changerait la lecture d’un trajet

Une estimation qui intégrerait cette dernière étape répondrait à une question très concrète : à quelle heure pourra-t-on réellement rejoindre sa destination à pied ? Pour un rendez-vous, un cinéma ou une visite, la différence compte davantage que l’heure à laquelle la voiture entre dans la rue.

Mais la présence de ce mécanisme ne permet pas de connaître sa précision, les lieux où il serait efficace, ni son éventuel fonctionnement en France. Impossible également d’affirmer qu’Apple ajouterait un nombre fixe de minutes à chaque trajet : aucune règle de calcul publique n’a été annoncée.

Rien à activer sur votre iPhone pour le moment

Selon la publication originale du chercheur, l’activation reste réservée aux installations internes et aucune fonction de Plans n’utilise encore ces relevés. Installer une bêta dans l’espoir d’obtenir un nouveau bouton de stationnement n’a donc pas de justification.

Il reste notamment à savoir si Apple transformera cette piste en fonction commerciale, comment les autorisations seront présentées et quelles données seront conservées. En attendant une annonce, prévoyez toujours votre marge de stationnement et de marche vous-même lorsque l’heure du rendez-vous est impérative.

Visuel : Apple. Navigation actuelle dans Plans ; la fonction de stationnement étudiée n’est pas montrée dans cette capture.