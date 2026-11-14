Apple Pencil : pourquoi sa batterie est difficile à remplacer et comment la préserver

Un Apple Pencil qui tient mal la charge et un stylet qui trace mal n’appellent pas la même solution. La pointe se remplace. Pour la batterie, l’ouverture du boîtier pose un problème autrement plus sérieux. Avant de racheter un stylet, vérifiez d’abord sa charge, son jumelage et l’état de sa pointe.

Pourquoi le remplacement de batterie pose problème

Dans son démontage du Pencil de première génération, iFixit a dû ouvrir le boîtier de manière destructive pour atteindre les composants. La batterie est logée dans un corps étroit avec les circuits nécessaires au fonctionnement du stylet. Ce constat porte sur le modèle démonté. En cas de panne, l’assistance peut vous indiquer l’option de service disponible pour votre référence, notamment si le stylet est encore couvert.

Le bon test dépend du modèle

Les Pencil Pro et de deuxième génération se rechargent sur le connecteur magnétique d’un iPad compatible. Enlevez la coque si elle empêche le stylet de se plaquer correctement. Le Pencil USB‑C se charge avec un câble sous son embout coulissant. Le modèle de première génération utilise son connecteur Lightning ou l’adaptateur prévu pour certains iPad USB‑C. Après avoir vérifié la compatibilité entre votre Pencil et votre iPad, consultez le niveau dans le widget Batteries après l’avoir connecté.

Si le niveau monte mais que le tracé saute, revissez doucement la pointe et regardez si elle est usée ou abîmée. Si le Pencil ne se connecte plus, vérifiez que le Bluetooth est actif et suivez la procédure de jumelage d’Apple avant de conclure à un défaut de batterie.

Les gestes qui évitent une usure inutile

Évitez de laisser le stylet déchargé pendant des mois et rangez-le à l’abri de la chaleur. Pour nettoyer le corps du stylet, utilisez un chiffon doux, légèrement humide, sans faire pénétrer de liquide dans les ouvertures. Remplacez une pointe détériorée avant de reprendre le dessin sur l’écran. Si le Pencil ne tient plus la charge après ces essais, relevez son numéro de série et demandez à Apple quelle prise en charge s’applique à votre modèle.

Dans une app de notes, essayez de tracer plusieurs lignes continues après avoir vérifié le niveau de charge. Si le Pencil reste connecté mais que le trait saute, commencez par la pointe. Si le stylet disparaît du widget Batteries ou se déconnecte peu après la recharge, vérifiez le jumelage et demandez un diagnostic si le symptôme se répète.