Apple lance son écran HomeView aujourd’hui : pourquoi la France reste à l’écart

L’Apple HomeView arrive ce 13 novembre aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres marchés. L’écran connecté de 7 pouces a droit à une présentation sur le site français d’Apple, mais le constructeur lie son absence dans l’Union européenne à celle de Siri AI sur iOS dans l’UE. Aucune date française n’est annoncée.

Un écran capable de reconnaître six personnes du foyer

Le HomeView associe un écran tactile de 7 pouces à un haut-parleur. La version de table possède une charnière pour orienter l’écran. Une autre version se fixe au mur. Dans l’entrée ou la cuisine, il peut afficher les commandes Maison, lancer un appel FaceTime ou montrer les flux de caméras compatibles. Apple indique que son tableau de bord peut en afficher jusqu’à neuf.

L’écran peut reconnaître jusqu’à six personnes pour personnaliser l’accueil. Pour afficher certaines informations de Messages ou de Calendrier, Apple précise qu’il faut aussi que l’iPhone ou l’iPad associé soit présent et ait été récemment déverrouillé. Les invités peuvent accéder aux contenus partagés.

Ce qu’un achat au Royaume-Uni vous garantit réellement

Selon Apple France, le nouveau Siri du HomeView est annoncé en anglais sur les marchés concernés. Apple prévoit le français canadien dans une mise à jour ultérieure. Une vente au Royaume-Uni ne suffit donc pas à garantir les mêmes fonctions avec un iPhone et un compte configurés pour la France.

Ce qui change face à l’Apple TV 4K

Les deux appareils peuvent servir de concentrateur pour les accessoires Maison. L’Apple TV se branche au téléviseur du salon. Le HomeView ajoute un écran et une caméra qui restent disponibles même lorsque la télévision est éteinte. Si votre besoin se limite à lancer une automatisation ou à contrôler un éclairage, regardez d’abord ce que votre installation actuelle permet déjà.