Apple préparerait un HomeView de 9 pouces avec un écran sur bras motorisé

Un écran connecté fixe vous impose de choisir son angle. Apple étudierait une autre approche pour un futur HomeView de 9 pouces : le monter sur un bras motorisé capable de pivoter à 360 degrés. Cette piste rapportée par Mark Gurman vise 2027 ou 2028 ; elle ne constitue ni une présentation officielle ni une date de livraison.

Les informations proviennent de sa newsletter du 18 octobre et concernent une évolution présumée de la famille HomeView.

Un écran de 9 pouces pourrait pivoter à 360 degrés

Dans les éléments de la newsletter Power On de Bloomberg rapportés par MacRumors et 9to5Mac, le dispositif associerait un écran plus grand à un mouvement motorisé. La version de table actuelle du HomeView dispose d’un écran fixe de 7 pouces, selon ces mêmes informations.

Le changement potentiel porte ainsi sur deux points : la surface visible et la façon de l’orienter. Un écran fixe oblige à placer l’appareil en fonction de la pièce ; un écran mobile peut, en principe, offrir davantage de souplesse de placement. Les scénarios exacts, les commandes et les automatismes de ce futur modèle ne sont toutefois pas détaillés.

« Max » et « Ultra » sont des noms envisagés, pas des produits annoncés

Les appellations HomeView Max, HomeView Ultra et HomeView 360 circulent dans les commentaires autour de ce projet. Gurman les évoque comme des possibilités. Aucune ne doit être présentée comme le nom confirmé du futur appareil.

La même prudence s’applique à la commercialisation : aucun prix français ni calendrier européen n’accompagne cette piste. Le créneau 2027–2028 décrit une perspective rapportée, avec une marge importante, plutôt qu’un rendez-vous fixé par Apple.

Les usages précis du bras motorisé restent à découvrir

Un écran qui tourne ne suffit pas à établir ce que l’appareil pourra réellement faire dans une maison. Il manque notamment les détails sur son comportement lors des appels, la gestion des autorisations et la manière de commander le mouvement. Attribuer dès maintenant un suivi automatique des habitants ou un usage précis de caméra dépasserait les informations disponibles.

Pour le lecteur qui équipe son logement, ce projet signale surtout qu’Apple pourrait distinguer un écran connecté fixe d’un modèle plus élaboré. Le choix entre les deux dépendra des fonctions concrètes et de leur prix, pas seulement des deux pouces supplémentaires annoncés par la rumeur.