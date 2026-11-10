Le monstre s’installe sur Storm Point du 10 novembre au 1er décembre. L’événement modifie le terrain et propose une arme spéciale, avec des récompenses gratuites et un parcours payant à distinguer.

Godzilla débarque dans Apex Legends : vous ne pourrez pas le vaincre, mais son attaque cache une arme redoutable

Godzilla ne vient pas simplement prêter son apparence à un personnage d’Apex Legends. Du 10 novembre au 1er décembre, sa présence transforme Storm Point : le monstre domine la carte, ses attaques dévastent le décor et les escouades peuvent récupérer une arme directement liée à son rayon.

La particularité à comprendre avant de lancer une partie : ce n’est pas un combat de boss dans lequel toute l’équipe finirait par abattre Godzilla. Il faut survivre à son passage, tout en continuant à affronter les autres joueurs.

Le danger devient aussi une occasion de s’armer

Dans sa présentation de l’événement, EA décrit des bâtiments endommagés, des arbres brûlés et des zones frappées par le rayon du monstre. Un ravitaillement placé dans une zone d’attaque permet de récupérer une Devotion spéciale, dotée d’un rayon thermique capable de suivre les ennemis touchés.

Le choix n’est donc pas seulement de courir vers le meilleur équipement. Il faut décider si l’escouade peut se permettre ce détour : se séparer, arriver sans possibilité de repli ou oublier les adversaires alentour peut coûter davantage que ce que l’arme rapporte.

Les récompenses gratuites ne demandent pas le parcours premium

Le passe de l’événement comprend une progression gratuite, notamment avec une apparence Octane inspirée de Jet Jaguar. Le parcours premium coûte 950 pièces Apex et ajoute d’autres récompenses, dont une apparence Catalyst liée à Ghidorah.

Ce sont deux décisions distinctes : essayer l’événement et acheter son parcours supplémentaire. Prenez le temps de regarder ce que votre progression débloque déjà avant de dépenser la monnaie du jeu. Le nom Godzilla sur une récompense ne signifie pas qu’elle est automatiquement comprise dans la partie gratuite.

Un événement temporaire, pas une transformation définitive du jeu

La période annoncée se termine le 1er décembre. Pour les joueurs français, aucun horaire précis de lancement n’est confirmé dans la présentation consultée : mieux vaut vérifier la présence de l’événement dans le jeu plutôt que se fier à une heure habituelle reprise ailleurs.

Le contenu jouable et les objets cosmétiques ne se confondent pas : le parcours premium ajoute des récompenses, il ne constitue pas un billet nécessaire pour découvrir les changements de la carte. Les défis et leurs conditions sont à consulter dans le passe de l’événement.

Visuel : EA / Respawn Entertainment. Godzilla © TOHO.