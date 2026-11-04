Le retour en Terre du Milieu se fera en trois vagues sur Prime Video. Voici quand regarder chaque bloc d’épisodes, jusqu’au final du 25 novembre.

Les Anneaux de pouvoir saison 3 : quatre épisodes dès le 11 novembre, voici le calendrier complet

La saison 3 des Anneaux de pouvoir arrive le 11 novembre sur Prime Video avec quatre épisodes d’un coup. Les huit épisodes ne seront donc pas tous disponibles au lancement : la suite se répartira sur les deux mercredis suivants. À une semaine du retour en Terre du Milieu, voici les dates à retenir.

Trois rendez-vous pour regarder les huit épisodes

Le programme détaillé publié par Amazon prévoit une première moitié de saison, puis deux épisodes par semaine. Pour suivre la série au fil de sa sortie ou attendre de pouvoir tout regarder, le repère n’est pas le même.

Date Épisodes disponibles Mercredi 11 novembre 2026 Épisodes 1 à 4 Mercredi 18 novembre 2026 Épisodes 5 et 6 Mercredi 25 novembre 2026 Épisodes 7 et 8, fin de saison

Le 25 novembre est donc la date à viser pour disposer de l’intégralité de cette troisième saison. Les jours de mise en ligne sont confirmés ; le calendrier cité ne précise pas une heure française de disponibilité.

La saison 3 figure déjà dans le catalogue français

La fiche française Prime Video affiche la nouvelle saison comme bientôt disponible. Elle mentionne notamment l’audio et les sous-titres en français de France, ainsi qu’une bande-annonce et un bonus sur les créatures.

Pour se remettre dans l’histoire avant le 11, les deux premières saisons représentent seize épisodes. Le lancement par bloc de quatre épisodes laissera ensuite une semaine avant la livraison suivante : prévoyez votre rattrapage en fonction de votre envie de suivre les discussions dès la sortie.

Sans détailler l’intrigue, Amazon situe cette suite cinq ans après la chute d’Eregion, au cœur de la guerre contre Sauron. Jamie Campbell Bower rejoint notamment la distribution dans le rôle de Celeborn. La bande-annonce officielle permet d’en découvrir davantage si vous acceptez d’en voir les premières images.

Sources : calendrier Amazon, mis à jour le 21 octobre 2026 ; fiche française Prime Video.