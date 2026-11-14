Android : trois vérifications avant d’installer une application hors du Play Store

Une application Android récupérée sur un site peut porter le même nom et la même icône que la version officielle. Avant d’ouvrir le fichier, vérifiez d’où il vient, comment il sera mis à jour et à quelles données il veut accéder.

1. Retrouvez la page officielle de l’éditeur

Si le développeur distribue directement l’application, partez de son propre site et cherchez son lien de téléchargement. Méfiez-vous des pages qui promettent une version payante gratuite ou demandent d’installer un autre programme pour récupérer le fichier. Vérifiez aussi comment vous serez prévenu d’une mise à jour. Une installation manuelle peut vous obliger à revenir vous-même chercher la nouvelle version.

2. Regardez ce que l’application demande au premier lancement

Un outil de lecture de fichiers peut avoir besoin d’ouvrir un document que vous choisissez. Cela ne justifie pas automatiquement un accès aux SMS, à vos contacts ou aux services d’accessibilité. Ces derniers peuvent donner à une application une visibilité étendue sur l’écran et les interactions. Si la demande paraît sans rapport avec la fonction recherchée, refusez-la et réévaluez l’installation.

3. Vérifiez Play Protect et retirez l’autorisation au navigateur

Dans le Play Store, touchez votre profil, puis Play Protect. Les paramètres permettent de vérifier que l’analyse des applis est activée, comme l’indique l’aide officielle de Google. La protection peut aussi examiner des applications provenant d’autres sources. Un résultat sans alerte ne prouve pas que l’application est fiable.

Si vous aviez autorisé votre navigateur ou votre gestionnaire de fichiers à installer des applications, recherchez Installation d’applis inconnues dans les paramètres pour retirer cette autorisation après usage. Le nom du menu varie selon le téléphone. Si l’application est déjà installée et vous inquiète, désinstallez-la, lancez une analyse et vérifiez les permissions que vous lui aviez accordées.

Une application déjà installée vous inquiète ?

Ouvrez sa fiche dans les paramètres Android et regardez les autorisations accordées, en particulier les SMS, les contacts et la localisation. Si vous ne reconnaissez pas l’éditeur ou que l’application a demandé un accès disproportionné, désinstallez-la et faites une analyse Play Protect. Si vous y avez saisi un mot de passe, changez-le depuis un appareil fiable et vérifiez les connexions récentes au compte. Si une opération bancaire vous paraît suspecte, contactez votre banque depuis son canal officiel.