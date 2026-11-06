Android Canary 2611 sur Pixel : le détail à connaître avant d’essayer la mise à jour

Google propose Android Canary 2611 pour les développeurs qui veulent essayer les API et comportements encore expérimentaux d’Android. Le point à comprendre avant de l’installer se trouve à la sortie du programme : pour revenir au canal stable ou bêta, il faut réinstaller une autre image système et effacer complètement le Pixel.

Du Pixel 6a au Pixel 11 Pro Fold

Le compte de l’équipe Android Beta Program annonce la version ZP11.261016.008. Sa liste comprend le Pixel 6a, les Pixel 7, 8, 9, 10 et 11 pris en charge ainsi que le Pixel Fold d’origine et la Pixel Tablet. Les variantes récentes comme les Pixel 9 Pro Fold, 10 Pro Fold et 11 Pro Fold y figurent aussi. Vérifiez le nom exact de votre appareil dans la liste avant de préparer le téléchargement.

Canary donne accès à des travaux en cours et peut introduire des régressions. Google prévient que les fonctions expérimentées peuvent évoluer ou ne jamais rejoindre la version stable. La publication d’une image compatible ne constitue donc pas un conseil d’installation pour votre seul téléphone.

Votre Pixel reçoit ensuite les mises à jour du canal Canary

Une fois la première image installée avec Android Flash Tool, le Pixel rejoint le canal Canary et reçoit ses prochaines versions par mise à jour sans fil. Pour en sortir, le guide Android Developers impose d’effacer l’appareil et d’installer une image du canal souhaité. Désactiver les mises à jour ne ramène pas le système à sa version précédente.

Si vous testez une application, l’émulateur Android Studio évite de toucher au téléphone utilisé pour vos appels ou vos codes de connexion. Sur un Pixel de secours, vérifiez avant l’installation que vous pouvez récupérer les fichiers locaux, vos accès et les données des applications essentielles. Le moment utile pour tester la récupération est avant le changement de canal.